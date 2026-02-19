عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

مخزونات الغاز الطبيعي : السابق: -249 ، المتوقع: -148 , الفعلي: -144

القراءة تشير إلى انخفاض في المخزونات أقل من المتوقع، ما يعني سحبًا أضعف من التقديرات. ورغم استمرار التراجع في المخزون، فإن الفارق الطفيف مقارنة بالتوقعات قد يُفسَّر على أنه إشارة إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، أو إلى اعتدال في وتيرة الاستهلاك.

عادةً ما يدعم السحب الأكبر من المتوقع الأسعار، بينما قد يضغط السحب الأقل من التقديرات على السوق، خاصة إذا تزامن مع توقعات بطقس أكثر اعتدالًا أو ارتفاع في الإنتاج.

رد فعل الأسعار سيعتمد على السياق الأوسع، بما في ذلك مستويات التخزين مقارنة بمتوسط خمس سنوات، وتوقعات الطقس، واتجاهات الإنتاج في الأسابيع المقبلة.