ملخص يومي: مخاطر متوسطة، انخفاضات متوسطة

شهدت جلسة التداول الأمريكية أجواءً سلبية، وإن كانت حدة الانخفاضات محدودة. فقد قلصت معظم المؤشرات خسائرها إلى حد أقصى بلغ 0.5%. ومع اقتراب نهاية الجلسة، تبادل مؤشر داو جونز مراكزه مع مؤشر راسل، ليصبح الأسوأ أداءً. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر الصناعي بنحو 0.7 %.



وتتوالى البيانات الاقتصادية الكلية الهامة من الولايات المتحدة. وتُظهر السياسة التجارية لدونالد ترامب نتائج متراجعة: فالواردات في ازدياد، والعجز التجاري في اتساع، بينما تتراجع الصادرات .



وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بأكثر من المتوقع، لتصل إلى 206 آلاف. في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بأكثر من التوقعات، لتصل إلى 1.869 مليون .



وارتفع مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية بشكل ملحوظ، ليصل إلى 16.3 .



وتقوم شركة بلو آول كابيتال بتعليق توزيعات الأرباح لأحد صناديقها الخاصة، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن صحة وسيولة سوق الائتمان الخاص. وانخفض سهم الشركة بأكثر من 8% عقب هذا القرار .



كما أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض. سجلت جميع المؤشرات الرئيسية في القارة الأوروبية خسائر. وكان أكبر الخاسرين مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي، الذي انخفض بأكثر من 1%. أما مؤشر إس إم آي السويسري، فقد حافظ على أدائه الأفضل، مقلصاً خسائره إلى 0.2 %.



أعلنت شركة إيرباص عن نتائج فاقت التوقعات، إلا أن عدد الطائرات المُسلّمة انخفض. وخسر سهمها حوالي 6%. وفي أوروبا، انخفضت أسهم رينو وريو تينتو أيضاً بعد إعلان نتائجها .



في أسواق الصرف الأجنبي، تراجع الفرنك السويسري بشكل طفيف، بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3% مقابل أزواج العملات الرئيسية. كما انخفض الجنيه الإسترليني، مع خسائر محدودة بلغت 0.2 %.



في السلع الزراعية، برز الكاكاو بشكل لافت، حيث انخفض بأكثر من 7% اليوم. وقد دفع فائض العرض المستمر الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023 .



من الواضح أن السوق قلقة بشأن المواجهة الأمريكية الإيرانية وما قد يترتب عليها من اضطرابات في الشحن والإنتاج حول مضيق هرمز. كما دعمت بيانات المخزونات أسعار النفط، حيث انخفضت بشكل حاد وغير متوقع بمقدار 9 ملايين برميل. ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 2%، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 66 دولارًا للبرميل .



أما بالنسبة للمعادن النفيسة، فقد شهد البالاديوم انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2% تقريبًا .

