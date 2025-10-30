اقرأ أكثر
٦:٣٠ م · ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) قبل قليل عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 74 مليار قدم مكعب للأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 71 مليار قدم مكعب، بينما كانت القراءة السابقة 87 مليار قدم مكعب.

📊 البيانات الأساسية:

  • القراءة السابقة: +87 مليار قدم³
  • التوقعات: +71 مليار قدم³
  • الفعلي: +74 مليار قدم³

🔍 الزيادة الأعلى من المتوقع تشير إلى تباطؤ في وتيرة السحب من المخزونات مع اعتدال درجات الحرارة في الولايات المتحدة، ما قد يُبقي الضغط السلبي على أسعار الغاز الطبيعي على المدى القصير.

📉 فور صدور البيانات، شهدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تحركات محدودة مائلة للانخفاض، مع مراقبة الأسواق لتطورات الطقس والطلب الصناعي خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

