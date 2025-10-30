حصاد الأسواق (30.10.2025)

اجتماع ترامب وشي

كان الاجتماع بين ترامب وشي إيجابيًا وأسفر عن نتائج ملموسة، كما أشار دونالد ترامب نفسه.

أعلن ترامب عن التخفيض الفوري لرسوم الفنتانيل من 20% إلى 10%، مما سيخفض إجمالي الرسوم إلى 47%.

تم بحث مسائل الرقائق، ووفقًا للاتفاقات، ستشتري الصين الرقائق من إنفيديا وشركات أخرى. مع ذلك، لم يُناقش موضوع رقائق بلاكويل.

تم حل جميع المسائل المتعلقة بصادرات المعادن النادرة. وستستمر الصادرات إلى الولايات المتحدة دون قيود سابقة.

ستبدأ الصين فورًا مشتريات فول الصويا، التي كانت ضئيلة هذا العام وشبه معدومة منذ بدء الحرب التجارية في أبريل. كما وافقت الصين بشروط على بيع تطبيق تيك توك.

أشار ترامب إلى أن العديد من المواضيع لم تُناقش، لكن الجانبين وعدا بمزيد من التعاون لتحسين العلاقات التجارية. لم تُناقش قضية تايوان أو مسألة مشتريات النفط الروسية.

من المقرر أن يستمر الاتفاق لمدة عام واحد، وبعد ذلك سيتم تمديده، ربما بشروط أفضل. أعلن ترامب عن زيارة للصين في أبريل المقبل.

عقب تصريحاته بشأن الاجتماع، بدأت العقود الآجلة في وول ستريت بالارتفاع بعد رد فعل سلبي في البداية. حاليًا، ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.15%، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.2%.

كما انتعش زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها أمس، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.25%.

يحاول الذهب التعافي من تراجع الأمس، مرتفعًا بنسبة 0.6%. وظل النفط دون تغيير.