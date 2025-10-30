حصاد الأسواق (30.10.2025)

- تقدمٌ ملحوظٌ في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين: أسفر اجتماع ترامب وشي عن خفضٍ فوريٍّ لرسوم الفنتانيل، وحلَّ مشاكل تصدير المعادن النادرة، وأدى إلى استئناف مشتريات فول الصويا، مما يُشير إلى تحسُّنٍ في العلاقات التجارية.
- تباعد شركات التكنولوجيا الكبرى: حققت ألفابت نجاحًا باهرًا بإيراداتٍ بلغت 100 مليار دولار أمريكي، وارتفاعٍ في أسهمها بنسبة 7%، بينما خيَّبت مايكروسوفت وميتا آمال المستثمرين بسبب النفقات الرأسمالية ومخاوفهم بشأن عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
- إشارةٌ متشددةٌ من الاحتياطي الفيدرالي: على الرغم من خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتعليق برنامج التيسير الكمي، أرسل الرئيس باول إشارةً متشددةً إلى الأسواق بشأن حالة عدم اليقين بشأن قرار ديسمبر، مما تسبب في تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
اجتماع ترامب وشي
- كان الاجتماع بين ترامب وشي إيجابيًا وأسفر عن نتائج ملموسة، كما أشار دونالد ترامب نفسه.
- أعلن ترامب عن التخفيض الفوري لرسوم الفنتانيل من 20% إلى 10%، مما سيخفض إجمالي الرسوم إلى 47%.
- تم بحث مسائل الرقائق، ووفقًا للاتفاقات، ستشتري الصين الرقائق من إنفيديا وشركات أخرى. مع ذلك، لم يُناقش موضوع رقائق بلاكويل.
- تم حل جميع المسائل المتعلقة بصادرات المعادن النادرة. وستستمر الصادرات إلى الولايات المتحدة دون قيود سابقة.
- ستبدأ الصين فورًا مشتريات فول الصويا، التي كانت ضئيلة هذا العام وشبه معدومة منذ بدء الحرب التجارية في أبريل. كما وافقت الصين بشروط على بيع تطبيق تيك توك.
- أشار ترامب إلى أن العديد من المواضيع لم تُناقش، لكن الجانبين وعدا بمزيد من التعاون لتحسين العلاقات التجارية. لم تُناقش قضية تايوان أو مسألة مشتريات النفط الروسية.
- من المقرر أن يستمر الاتفاق لمدة عام واحد، وبعد ذلك سيتم تمديده، ربما بشروط أفضل. أعلن ترامب عن زيارة للصين في أبريل المقبل.
- عقب تصريحاته بشأن الاجتماع، بدأت العقود الآجلة في وول ستريت بالارتفاع بعد رد فعل سلبي في البداية. حاليًا، ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.15%، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.2%.
- كما انتعش زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها أمس، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.25%.
- يحاول الذهب التعافي من تراجع الأمس، مرتفعًا بنسبة 0.6%. وظل النفط دون تغيير.
- باختصار، هذا يمثل عودة إلى الوضع الراهن الذي شهدته الأشهر الأخيرة، مع تحسن طفيف في شروط الصين وزيادة محتملة في واردات فول الصويا. مع ذلك، لم تُرفع الحواجز التجارية بالكامل، ولن تشتري الصين الرقائق الرئيسية، ويمكن الاستمرار في شراء النفط من روسيا.
- أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، تماشيًا مع التوقعات. ويتوقع البنك نموًا معتدلًا وعوامل خطر سلبية محتملة للنمو. في الوقت نفسه، يشير إلى ارتفاع التضخم حول هدف 2%. وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل واضح بعد القرار ليصل إلى ما يقارب 153.
- أعلن دونالد ترامب استئناف تجارب القنابل النووية، مشيرًا إلى تجارب مماثلة أجرتها دول أخرى مثل روسيا والصين. ولم تختبر الولايات المتحدة أسلحة نووية منذ عام 1992.
- خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمس وقرر تعليق التشديد الكمي اعتبارًا من ديسمبر. ورغم الخطاب المائل إلى الحذر، أرسل باول إشارة متشددة، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين بشأن اجتماع ديسمبر. ويشير الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل، ويشدد على ضرورة الحصول على البيانات قبل اتخاذ قرار ملموس في ديسمبر.
- بعد جلسة وول ستريت، صدرت نتائج الشركات الأمريكية العملاقة:
- حققت ألفابت نتائج ممتازة بإيرادات تجاوزت 100 مليار دولار ونموًا مزدوج الرقم في جميع القطاعات الرئيسية. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 7% في تداولات ما بعد ساعات العمل.
- تجاوزت مايكروسوفت توقعات السوق، لكنها سجلت نفقات رأسمالية أقل من المتوقع. يخشى السوق المنافسة وعدم تحقيق عائد استثمار كامل.
- سجلت ميتا أرباحًا أقل، بسبب مشاكل ضريبية. كما أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية ضخمة، ويشكك السوق في عوائدها. انخفضت أسهمها بعد نشر الإعلان في تداولات ما بعد ساعات العمل.
- تتوقع شركة OpenAI طرحها العام الأولي في عام 2027. ويُشار إلى أن هذا قد يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بقيمة حوالي تريليون دولار.
- ينتظر اليوم قرار البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أنه من غير المتوقع صدور أي مفاجآت. بعد الجلسة، سيتم الإعلان عن نتائج شركتي أمازون وآبل.
