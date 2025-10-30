عاجل: تحديث بشأن فول الصويا - الصين تشتري 12 طنًا من فول الصويا هذا العام

- من المقرر أن تشتري الصين 12 مليون طن من فول الصويا هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر في عمليات الشراء خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل سنوي لا يقل عن 25 مليون طن.
أعلن بيسنت أن الصين ستشتري 12 مليون طن من فول الصويا من الولايات المتحدة هذا العام، و25 مليون طن لكل منهما خلال السنوات الثلاث المقبلة. في عام 2024، باعت الولايات المتحدة 27 مليون طن من فول الصويا للصين، بينما يقل الإنتاج عن 120 مليون طن. انخفضت أسعار فول الصويا بعد اجتماع ترامب وشي، بسبب عدم وجود تفاصيل محددة بشأن المشتريات. ومع ذلك، قد لا تكفي إعلانات بيسنت وحدها للحفاظ على معنويات السوق الإيجابية.
