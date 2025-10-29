عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

- مخزونات النفط من الولايات المتحدة
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:
- مخزون النفط الخام: السابق: -0.961، المتوقع: -0.900, الفعلي: -6.858
- مخزون البنزين: السابق: -2.147, المتوقع: -1.900 ,الفعلي: -5.941
- مخزون نواتج التقطير: السابق: -1.479, المتوقع: -1.800 الفعلي: -3.362
