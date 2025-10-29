اقرأ أكثر
٦:٣٠ م · ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

Milad Azar
أهم النقاط
  •  مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

  • مخزون النفط الخام: السابق: -0.961، المتوقع: -0.900, الفعلي: -6.858
  • مخزون البنزين: السابق: -2.147, المتوقع: -1.900 ,الفعلي: -5.941
  • مخزون نواتج التقطير: السابق: -1.479, المتوقع: -1.800 الفعلي: -3.362
 

 

