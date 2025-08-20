عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

مخزون النفط الخام : السابق: 3.036 ، المتوقع: -1.300 , الفعلي: -6.014

مخزون البنزين : السابق: -0.792 , المتوقع: -0.800 , الفعلي: -2.720

مخزون نواتج التقطير : السابق: 0.714 , المتوقع: 0.450 , الفعلي: 2.343

انخفضت مخزونات النفط الخام، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، بشكل حاد أكثر من المتوقع. وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) قد أشارت إلى انخفاض أكبر، ولكن بمقدار 2.4 مليون برميل فقط. كما أظهرت البيانات الخاصة زيادة في مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل، إلا أن البيانات النهائية لإدارة معلومات الطاقة أظهرت انخفاضًا واضحًا. وقد لاحظنا مؤخرًا استقرارًا في المخزونات، ولكن الانخفاض الحالي يُرجّح أن يُشير إلى زيادة الطلب في المرحلة الأخيرة من عطلة الصيف في الولايات المتحدة. وقد اخترق خام غرب تكساس الوسيط مؤقتًا مستوى المقاومة عند أعلى مستوياته اليومية، ولكنه لا يزال يواجه صعوبة في تجاوز 62.5 دولارًا.