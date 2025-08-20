نتائج متباينة لقطاع التجزئة - تارجت ولوي تنشران أرباحهما

قبل بدء جلسة تداولات يوم الأربعاء في وول ستريت، نشرت شركتا التجزئة الأمريكيتان العملاقتان، تارجت ولو، نتائجهما الفصلية. ورغم كونهما من نفس القطاع، تُظهر الشركتان نتائج وآفاقًا مختلفة تمامًا، وهو أمرٌ مثيرٌ للاهتمام في سياق وضع المستهلك الأمريكي.

تُعدّ نتائج قطاع التجزئة مهمةً ليس فقط لمستثمري الشركات الأفراد، بل يُمكنها أيضًا أن تُقدّم معلوماتٍ أساسيةً عن وضع الاقتصاد الأمريكي. ويكتسب هذا أهميةً خاصة في ظلّ تشديد سوق العمل وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

تارجت (TGT.US)

على الرغم من النتائج الجيدة للربع الثاني، إلا أن انخفاض مبيعات سلسلة التجزئة الأمريكية خيّب آمال المستثمرين بما يكفي لانخفاض أسهم الشركة بنسبة 10% في تداولات ما قبل السوق. وحاليًا، بعد افتتاح السوق، انخفضت أسهم الشركة بنحو 8%. نتائج الشركة:

ربحية السهم: 2.05 دولار أمريكي، متوقعة 2.03 دولار أمريكي

الإيرادات: 25.21 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتوقعات 24.93 مليار دولار أمريكي.

انخفضت المبيعات المماثلة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بينما انخفضت مبيعات المتاجر بنسبة 5.7%.

ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 4.7%، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنةً بالمنافسين.

انخفض هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 29%، بينما انخفض هامش الربح التشغيلي إلى 5.2%.

في العام الماضي، بلغ ربحية السهم 2.57 دولار أمريكي، وبلغت الإيرادات 25.45 مليار دولار أمريكي. وانخفضت المبيعات بنسبة 1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

من المزايا الواضحة لمستثمري القيمة انخفاض نسب تقييم الشركة.

يبلغ مكرر الربحية الآن أكثر بقليل من 13، بينما يبلغ مكرر المبيعات 0.5 وهو في انخفاض. ومع ذلك، يُستنتج أنه إذا لم تُحسّن الشركة نتائجها، فلن تبقى هذه التقييمات منخفضة، بل ستعكس الواقع الجديد للشركة.

يعتزم الرئيس التنفيذي الجديد، مايكل فيديلكي، منع ذلك. سيحل مايكل فيديلكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، الذي عمل في تارجت لمدة 20 عامًا، محل الرئيس التنفيذي المخضرم برايان كورنيل في 1 فبراير 2026. سيتولى كورنيل منصب رئيس مجلس الإدارة. على الرغم من خبرة فيديلكي الواسعة، إلا أن رد فعل السوق كان سلبيًا. يأتي تغيير منصب الرئيس التنفيذي في فترة صعبة تمر بها تارجت. تشهد الشركة ركودًا أو انخفاضًا في المبيعات للربع الحادي عشر على التوالي، حيث من المتوقع انخفاض مبيعات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.8%، ولا تزال توقعات العام بأكمله في نطاق انخفاض منخفض من رقم واحد. وتعود أسباب ذلك إلى المنافسة الشديدة في سوق التجزئة، وتباطؤ إنفاق المستهلكين، وتأثير التعريفات الجمركية، والجدل الذي أعقب انسحاب تارجت من مبادرات التنوع والمساواة والشمول، مما أدى إلى مقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض في زيارات المتاجر.

ونظرًا لانهيار سعر السهم بعد هذه الإعلانات، لا يصدق السوق تطمينات الشركة بشأن الطبيعة المؤقتة لمشاكلها.

LOWE (LOW.US)

حققت شركة Lowe، وهي شركة منافسة متخصصة في قطاع تجديد المنازل، أداءً أفضل بكثير من تارجت. فقد تجاوزت الشركة جميع التوقعات تقريبًا، مما أتاح للمستثمرين فرصة تحقيق المزيد من النمو.

ربحية السهم: 4.33 دولار أمريكي مقارنةً بالتوقعات البالغة 4.23 دولار أمريكي.

الإيرادات: 23.97 مليار دولار أمريكي - متوافقة مع التوقعات.

ارتفعت المبيعات بأكثر من 1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن هذا النمو أقل من توقعات السوق البالغة 1.3%.

ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 6%.

ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 33.8%.

قد يكون انخفاض صافي الإيرادات بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي أحد المشكلات.

من بين أحدث نجاحات الشركة الاستحواذ الأخير على شركة "فاونديشن لمواد البناء". تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حضور الشركة في السوق المهنية. وتجذب شركة "فاونديشن لمواد البناء" 40,000 عميل إلى شركة "لوي". كما يتحقق النجاح من خلال التركيز على المبيعات عبر الإنترنت. وهذا أحد أسباب الأداء الجيد للشركة وسط نتائج متباينة في قطاع التجزئة.

وتؤكد الشركة أيضًا على انخفاض تكاليف الرهن العقاري، والتي يُفترض أن تُعزز المبيعات.

يشعر المستثمرون بالسعادة تجاه قرارات الشركة، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 16% هذا الشهر وحده. واليوم فقط، قبل افتتاح السوق، ارتفع سعر الشركة بنسبة تقارب 3%. ويعزز توزيع أرباح بنسبة 4% من التفاؤل.

يُقدم حاليًا ممثلان لقطاع التجزئة نهجين استثماريين مختلفين جذريًا. تُعدّ شركة تارجت خيارًا نموذجيًا لمستثمري القيمة، بينما تتعهد لوي بتوسع ونمو أكبر.

