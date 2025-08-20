سيطرت نبرة قوية من تجنب المخاطرة على الأسواق يوم الأربعاء

مع افتتاح وول ستريت، لوحظ إحجام واضح عن الأصول الخطرة، مدفوعًا بتزايد المخاوف من أن محادثات السلام في أوكرانيا قد لا تُسفر عن نتائج ملموسة، وقد تستمر لأشهر وليس أسابيع.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين، انتظار المستثمرين أيضًا لإصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وإن كان تأثيره قد يكون محدودًا قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المرتقب بشدة في جاكسون هول يوم الجمعة. وتتزايد التكهنات بأن باول سيستخدم الخطاب لتهدئة توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة. وفي أخبار أخرى، تُعتبر محاولة دونالد ترامب الأخيرة لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على الاستقالة، مستشهدًا بالادعاءات الأخيرة ضد عضوة مجلس الإدارة ليزا كوك، خطوةً لممارسة نفوذ أكبر على البنك المركزي.

أبرز أحداث أداء السوق

انخفض مؤشر US100 بأكثر من 1.5%. ويعكس هذا التراجع الأخير التراجع الذي شهدناه في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وقد يؤدي الانخفاض دون مستوى 23,000 نقطة إلى أكبر تصحيح منذ مارس.

ارتفع الذهب بأكثر من 0.7%، مرتدًا من أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس. ويدفع تزايد حالة عدم اليقين في السوق المستثمرين مرة أخرى نحو الأصول الآمنة.

يشهد سعر البيتكوين أكبر تصحيح له منذ أغسطس. قد يؤدي انخفاضه دون مستوى 112,000 دولار أمريكي إلى تراجع نحو مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 107,000 دولار أمريكي، وهو مستوى يتزامن مع تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الأخيرة والقمم المحلية من أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025.