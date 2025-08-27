عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:
- مخزون النفط الخام: السابق: -6.014، المتوقع: -2.000, الفعلي: -2.392
- مخزون البنزين: السابق: -2.720, المتوقع: -2.500, الفعلي: -1.236
- مخزون نواتج التقطير: السابق: 2.343, المتوقع: 1.100, الفعلي: -1.786
انخفضت معدلات تشغيل المصافي بنقطتين مئويتين مقارنةً بالأسبوع الماضي، إلا أننا نلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في المخزونات. انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.4 مليون برميل، كما شهدت مخزونات البنزين والمقطرات انخفاضات ملحوظة. ويستمر الطلب القوي على الوقود، مما يدعم الانتعاش المستمر في أسعار النفط، التي تقترب من مستوى 64 دولارًا للبرميل.