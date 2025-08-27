اقرأ أكثر

ارتفعت أسهم رويال بنك أوف كندا بنسبة 5٪ بعد تقرير أرباح قوي 📈

٦:٢٨ م ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥

حقق بنك رويال بنك أوف كندا (RY.US) أداءً قويًا في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات المحللين بشكل مريح، ومعلنًا عن أرباح قياسية في جميع قطاعات أعماله الرئيسية. ارتفعت أسهم البنك الكندي الرائد بأكثر من 5% اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متفوقةً على أداء معظم القطاع المالي الأمريكي والكندي.

أرباح الربع الثالث من عام 2025

  • صافي الدخل: 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21% عن 4.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
  • ربحية السهم المُعلنة: 3.75 دولار أمريكي مقابل 3.09 دولار أمريكي في العام السابق.
  • ربحية السهم المعدلة: 3.84 دولار أمريكي، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 3.32 دولار أمريكي، وأعلى بكثير من 3.12 دولار أمريكي في الربع الثاني.
  • الإيرادات: 16.99 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.63 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

مخصص خسائر الائتمان: 881 مليون دولار أمريكي، أعلى من 659 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ولكنه أقل من توقعات المحللين البالغة مليار دولار أمريكي. انخفض صافي دخل الخدمات المصرفية للأفراد بشكل حاد مقارنةً بـ 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني.

أداء القطاعات:

  • صافي دخل الخدمات المصرفية للأفراد: 1.9 مليار دولار أمريكي (بزيادة 22% على أساس سنوي)
  • الخدمات المصرفية التجارية: 836 مليون دولار أمريكي (بزيادة 2% على أساس سنوي)
  • إدارة الثروات: 1.1 مليار دولار أمريكي (بزيادة 15% على أساس سنوي)
  • أسواق رأس المال: 1.3 مليار دولار أمريكي (بزيادة 13% على أساس سنوي)
  • التأمين: 247 مليون دولار أمريكي (بزيادة 45% على أساس سنوي)
  • العائد على حقوق الملكية: 17.3% مُعلن عنه؛ 17.7% مُعدل.
  • نسبة الكفاءة: 54.4% مُعلن عنه؛ 53.5% مُعدل، مما يعكس كفاءة إدارة التكاليف.
 

المصدر: xStation5

