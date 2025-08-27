النتائج الفصلية لشركة NVIDIA: هل يفاجئ عملاق الذكاء الاصطناعي السوق مرة أخرى؟

اليوم، بعد إغلاق السوق، ستُصدر شركة إنفيديا (NVDA.US) نتائجها المالية. بعد مكاسب قوية في الأشهر الأخيرة، لا تزال أسهم الشركة قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، على الرغم من أنها شهدت تصحيحًا طفيفًا في الأسابيع الأخيرة. تقترب قيمة إنفيديا حاليًا من مستويات تقييم قياسية، مما يجعل نتائج الربع الثاني عاملًا رئيسيًا قد يُحدد الاتجاه المستقبلي لسعر السهم. عند هذه التقييمات المرتفعة، تكون الشركة عُرضةً بشكل خاص لزيادة التقلبات. يُقدّر سوق الخيارات حركة السعر المحتملة بعد إعلان الأرباح بنحو 8.5%. ويشير تحليل سوق الخيارات إلى احتمال تغير القيمة السوقية لشركة إنفيديا بحوالي 260 مليار دولار أمريكي كرد فعل على إعلان الأرباح.

المصدر: xStation5

توقعات الربع الثاني من عام 2026

يتوقع المحللون أن تصل إيرادات إنفيديا للربع الثاني من عام 2026 إلى حوالي 46.23 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى استمرار النمو القوي مقارنةً بالفترات السابقة. ومن المتوقع أن يُحقق قطاع مراكز البيانات، وهو محرك رئيسي للنمو، إيرادات تبلغ حوالي 41.25 مليار دولار أمريكي، مما يدعم التوسع الكبير في حلول مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. أما قطاع الألعاب، فرغم صغر إيراداته، يظل قطاعًا مهمًا، حيث من المتوقع أن تبلغ إيراداته حوالي 3.82 مليار دولار أمريكي.

يُقدر صافي الدخل بحوالي 24.92 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ربحية عالية ومستدامة بهامش ربح صافٍ يبلغ 54%. ومن المتوقع أن يبلغ العائد المعدل للسهم الواحد (EPS) حوالي 1.01 دولار أمريكي.

تتجلى الزيادة المتوقعة في الربحية أيضًا في هامش التشغيل، المتوقع أن يبلغ حوالي 63.5%، مما يُبرز كفاءة إدارة التكاليف والقيمة المضافة العالية التي تقدمها الشركة. وتُقدر نفقات البحث والتطوير، وهي بالغة الأهمية لاستمرار ابتكار الشركة، بحوالي 4.44 مليار دولار أمريكي، أي ما يُمثل حوالي 10% من الإيرادات. من المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي الحر حوالي 23.8 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى توليد نقد قوي واستقرار مالي، مما يُتيح المزيد من الاستثمارات والنمو.

تواصل إنفيديا الاستفادة من مكانتها السوقية القوية بفضل الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع قطاعات مراكز البيانات والرسوميات. سيراقب المستثمرون عن كثب ليس فقط النتائج المالية، بل أيضًا التوقعات المتعلقة بإنتاج الرقائق، وديناميكيات الطلب على نماذج وحدات معالجة الرسومات الجديدة، وتأثير العوامل الخارجية مثل قيود توافر المواد.

البيانات المالية والتشغيلية المقدرة لشركة إنفيديا للربع الثاني من عام ٢٠٢٦

الإيرادات:

إجمالي الإيرادات: ٤٦.٢٣ مليار دولار أمريكي

إيرادات مراكز البيانات: حوالي ٤١.٢٥ مليار دولار أمريكي

الحوسبة: حوالي ٣٤.١ مليار دولار أمريكي

الشبكات: حوالي ٥.١ مليار دولار أمريكي

الألعاب: حوالي ٣.٨٢ مليار دولار أمريكي

التصور الاحترافي: حوالي ٠.٥٣ مليار دولار أمريكي

السيارات: حوالي ٠.٥٩ مليار دولار أمريكي

مصنّعو المعدات الأصلية ( OEM ) وغيرها: حوالي ٠.١١ مليار دولار أمريكي

الربحية:

الدخل التشغيلي المعدّل (قبل الفوائد والضرائب): حوالي ٢٩.٣٦ مليار دولار أمريكي

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: حوالي ٢٩.٥٨ مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي (قبل الفوائد والضرائب): ٦٣.٥٪

صافي الدخل المعدّل: حوالي ٢٤.٩٢ مليار دولار أمريكي

هامش الربح الصافي: ٥٤٪

ربحية السهم:

ربحية السهم المخففة المعدّلة: ١.٠١ دولار أمريكي

ربحية السهم المخففة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: حوالي ٠.٩٥ دولار أمريكي

التكاليف والمصروفات:

مصروفات البحث والتطوير: حوالي ٤.٤٤ مليار دولار أمريكي (حوالي ٩.٦٪ من الإيرادات)

إجمالي مصروفات التشغيل: حوالي ٤.٠٢ مليار دولار أمريكي

مصروفات البيع والإدارة العامة: حوالي ٠.٧٥ مليار دولار أمريكي

التدفق النقدي:

التدفق النقدي الحر: حوالي ٢٣.٨ مليار دولار أمريكي

النفقات الرأسمالية: حوالي ١.١٢ مليار دولار أمريكي

النسب المالية:

هامش الربح الإجمالي: حوالي ٧٢.١٪

العائد على الأصول: حوالي ٣٧.٩٪

العائد على حقوق الملكية: حوالي ٩٧.٤٪

قيود التصدير وأثرها

سجّلت شركة إنفيديا انخفاضًا كبيرًا في مخزون الرقائق المخصصة للسوق الصينية بلغ 5.5 مليار دولار، مما يُظهر بوضوح حجم المشكلات الناجمة عن قيود التصدير الأمريكية. في الربع المالي الأول من عام 2026، خسرت الشركة حوالي 700 مليون دولار من الإيرادات بسبب حظر شحن رقائق H2O، وكان من المتوقع أن يكون التأثير الإجمالي للقيود في الأرباع اللاحقة أعلى بكثير.

إن الموافقة الأخيرة من السلطات الأمريكية على تصدير المعالجات إلى الصين، على الرغم من خضوعها لضريبة إيرادات بنسبة 15%، تفتح آفاقًا جديدة لشركة إنفيديا في هذه السوق ذات الأهمية الاستراتيجية. لا تزال الصين واحدة من أكبر وأسرع أسواق التكنولوجيا نموًا في العالم، مع طلب كبير على حلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للخوادم. تتيح القدرة على استئناف تصدير الرقائق لشركة إنفيديا المنافسة للحفاظ على مكانة قوية في مواجهة المنافسين المحليين المتناميين والاستفادة من الاستثمارات المتزايدة من الشركات والمؤسسات الصينية في تطوير الذكاء الاصطناعي.

منافسة إنفيديا ضد AMD

يُعدّ التنافس بين إنفيديا وAMD عنصرًا أساسيًا في مشهد معالجات الرسومات وحلول الذكاء الاصطناعي. تُطوّر الشركتان تقنياتهما باستمرار، سعياً منهما للاستحواذ على أكبر حصة في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتناميين. تحافظ إنفيديا، بفضل بنيتها المتطورة بلاكويل ونظامها البيئي القوي لوحدات معالجة الرسومات، على أداء متميز وبيئة تطوير برمجيات مهمة لعملاء الشركات.

في الوقت نفسه، تستثمر AMD بكثافة في تطوير معالجاتها ورقائقها الرسومية، مقدمةً أسعاراً تنافسية وتوافقاً متزايداً مع منصات الذكاء الاصطناعي. وتوسّع الشركة حضورها بقوة في الأسواق الآسيوية، بما في ذلك الصين، مما يُشكّل تحديات إضافية لنفيديا في ظل قيود التصدير وضغوط التسعير.

تُحفّز هذه المنافسة الابتكار وتُسرّع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكنها تزيد أيضاً من ضغط هامش الربح، مما يُلزم الشركتين بالموازنة باستمرار بين الجودة والسعر وسرعة طرح المنتجات الجديدة.

التقييم

لا تزال شركة Nvidia شركةً عالية القيمة، حيث يبلغ مضاعف السعر/الربحية المتوقع حاليًا حوالي 45.6x. يشير هذا إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا ديناميكيًا مستمرًا في الإيرادات والأرباح، إلا أن هذا التقييم يعني أيضًا أن الشركة تواجه تحديًا في تلبية هذه التوقعات الطموحة.

يُظهر تحليل مستويات مضاعف السعر/الربحية المتوقعة التاريخية أن التقييم الحالي يقترب من الحدود العليا التي شوهدت في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن أسعار أسهم Nvidia في السوق قريبة من أعلى مستوياتها في الدورة السابقة. لا يترك هذا التقييم مجالًا كبيرًا لخيبات الأمل المحتملة في الأرباح أو إشارات السوق السلبية، مما قد يؤدي إلى تصحيح حاد في سعر السهم.

يستند التقييم المرتفع لشركة Nvidia إلى مكانتها الرئيسية في قطاع معالجات الرسومات وحلول الذكاء الاصطناعي، والميزة التكنولوجية، والطلب المتزايد على الرقائق المتقدمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين مراقبة المخاطر المتعلقة بالضغوط التنظيمية، وقيود التصدير، والمنافسة المتزايدة من AMD وغيرها من الشركات.