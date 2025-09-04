عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:
- مخزون النفط الخام: السابق: -2.392، المتوقع: -3.400, الفعلي: 2.415
- مخزون البنزين: السابق: -1.236, المتوقع: -1.000, الفعلي: -3.795
- مخزون نواتج التقطير: السابق: -1.786, المتوقع: -0.500, الفعلي: 1.681