تصريحات ويليامز حول التضخم والاقتصاد الأمريكي 🗽

جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يُعلق على الاقتصاد الأمريكي والتضخم وأسعار الفائدة.

حققت أسواق الخزانة والتمويل أداءً ممتازًا.

مرفق إعادة الشراء الدائم جاهز لإدارة مشاكل السيولة عند الحاجة.

لا يزال هناك مستوى مرتفع جدًا من الاحتياطيات في النظام المالي.

ستنخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف عن مستوياتها الحالية.

لا توجد تحركات غير طبيعية في سوق السندات.

يركز سوق السندات حاليًا على العوامل الاقتصادية الأساسية.

يبدو سوق السندات هادئًا نسبيًا.

يجب على الاحتياطي الفيدرالي إبقاء الاقتصاد على المسار الصحيح والسماح بتمرير التعريفات الجمركية.

من المتوقع أن تستمر آثار التعريفات الجمركية حتى منتصف العام المقبل.

الفرضية الأساسية: ستبقى التعريفات الجمركية سارية، على الرغم من دراسة سيناريوهات أخرى.

من المرجح أن تُضيف التعريفات الجمركية ما بين 1% و1.5% إلى التضخم هذا العام.

حتى الآن، لا يبدو أن التعريفات الجمركية تُسبب ضغوطًا تضخمية طويلة الأجل.

هناك دلائل واضحة على أن التعريفات الجمركية تؤثر على الأسعار وأنماط شراء المستهلكين.

ارتفع تضخم السلع الأساسية بسبب الرسوم الجمركية.

تُشير مؤشرات أخرى إلى عودة اقتصاد الخدمات إلى طبيعته.

كان الاتجاه العام لتضخم الخدمات إيجابيًا.

هناك مخاوف من احتمال تباطؤ سوق العمل بشكل غير مرغوب فيه.

ازدادت مخاطر تراجع التوظيف بشكل واضح.

اتجه التوازن بشكل أكبر نحو متطلبات التوظيف التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي.

معدل البطالة البالغ 4.2% منخفض نسبيًا، لكن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع.

تباطأ معدل دوران سوق العمل بشكل ملحوظ.

واجه سوق العمل تحديات بسبب التغيرات في عرض العمالة المهاجرة.

لا يزال سوق العمل في وضع جيد بشكل عام.

من المتوقع حدوث تباطؤ تدريجي في سوق العمل.

يعود سوق العمل إلى اتجاهات ما قبل الجائحة.

سوق العمل في حالة توازن حاليًا.

يبدو المستهلكون متذبذبين بعض الشيء في بيانات المسوحات الأولية، لكن البيانات الفعلية لا تُظهر ضعفًا كبيرًا.

كان الاستثمار في التكنولوجيا قويًا جدًا.

يشهد جانب العرض في الاقتصاد تحولًا كبيرًا.

مراقبة البيانات عن كثب تحسبًا لانكماش محتمل في احتياطيات البنوك.

نراقب دائمًا اتجاهات البيانات الأوسع، وليس فقط التقارير الفردية.

من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بحلول عام 2027.