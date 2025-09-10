ملخص يومي: تضخم مؤشر أسعار المنتجين يُشير إلى تخفيضات كبيرة. طائرات روسية مُسيّرة تحلق فوق بولندا.

- تستمر مكاسب وول ستريت. وصلت المؤشرات الرئيسية اليوم إلى أعلى مستوياتها اليومية على الإطلاق. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.25%، بينما قلص مؤشر US100 مكاسبه المبكرة بشكل حاد، ليغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05%. وكان قد ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.5%، متجاوزًا مستوى 24,000 نقطة.
- وكانت أسهم التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للمكاسب القوية في وول ستريت، لا سيما الارتفاع القوي في سهم أوراكل عقب نتائجها المالية الفصلية الأخيرة.
- بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس 2.6% على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 3.3%. قد تشير هذه البيانات إلى أن توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر كانت مرتفعة للغاية، مما يزيد من احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفع سهم أوراكل بنسبة تقارب 40% ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد الإعلان عن طلبات قوية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. حققت الشركة أيضًا إيرادات بلغت 14.9 مليار دولار أمريكي للربع الماضي (بزيادة 12% على أساس سنوي) وربحية للسهم الواحد بلغت 1.47 دولار أمريكي. وبلغت الإيرادات المستقبلية مستوى قياسيًا بلغ 455 مليار دولار أمريكي، بناءً على طلبات العملاء.
- خلال الليل، تم انتهاك المجال الجوي البولندي من قبل ما لا يقل عن اثنتي عشرة طائرة مسيرة تم تحديدها على أنها روسية. تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة، بينما سقطت أخرى بسبب نفاد الوقود. يُعد هذا حدثًا غير مسبوق يتضمن إسقاط طائرة روسية مسيرة على أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).
- انخفض مؤشر WIG20 بنسبة تقل قليلاً عن 1% اليوم وسط توترات جيوسياسية. ووصلت الانخفاضات السابقة إلى 3%. وكانت أكبر الخسائر في القطاع المصرفي، وأورلين، وKGHM.
- جمعت شركة NIO حوالي مليار دولار أمريكي من خلال إصدار أسهم جديدة، مما تسبب في انخفاض سعر سهمها بنحو 10%. وكان هذا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ ديسمبر 2023. سيتم استخدام الأموال لتطوير نماذج جديدة من السيارات الكهربائية. أعلنت شركة TSMC عن نتائج قياسية لشهر أغسطس 2025. فقد تجاوزت مبيعات الشركة 11 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُساعد الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة شركة TSMC على الحفاظ على مكانتها الرائدة في إنتاج رقائق مراكز البيانات.
- أصدرت شركة Inditex، المالكة لعلامات تجارية مثل Zara وBershka وMassimo Dutti، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من المستثمرين. وبلغت الإيرادات 18.36 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي. وعلى الرغم من التقليل الطفيف من تقديرات الإيرادات وصافي الأرباح المتوقعة، حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي قوي بلغ 58.3%.
- ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية اليوم بمقدار 3.94 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل، وفقًا لتقرير وزارة الطاقة الأمريكية. كما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات.
- ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام، مدفوعةً بالتوترات في الشرق الأوسط والعقوبات المحتملة ضد روسيا. شنت إسرائيل هجومًا على قادة حماس في قطر، بينما علق دونالد ترامب على وضع الطائرات بدون طيار فوق بولندا، والذي فسرته الأسواق على أنه إشارة لعقوبات جديدة محتملة على روسيا.
- انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 2% اليوم، مخترقةً مستوى 3 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية.
- ارتفع البلاديوم بأكثر من 3%، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، ويعزى ذلك أساسًا إلى مخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا، التي تُمثل ما يقرب من نصف المعروض العالمي من هذا المعدن. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعادن الثمينة كملاذ آمن.
- انخفض تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الصين لشهر أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، تماشيًا مع التوقعات، عقب انخفاض سابق بنسبة 3.6% على أساس سنوي. وانخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.2% وقراءة سابقة بلغت 0.0% على أساس سنوي.
تستخدم هذه الصفحة ملفات تعريف الارتباط. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات مخزنة في متصفحك وتستخدمها معظم مواقع الويب للمساعدة في تخصيص تجربة الويب الخاصة بك. لمزيد من المعلومات ، راجع موقعنا Privacy Policy يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط بالنقر فوق "الإعدادات". إذا كنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، فانقر فوق "قبول الكل.