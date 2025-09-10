ملخص يومي: تضخم مؤشر أسعار المنتجين يُشير إلى تخفيضات كبيرة. طائرات روسية مُسيّرة تحلق فوق بولندا.

جمعت شركة

حوالي مليار دولار أمريكي من خلال إصدار أسهم جديدة، مما تسبب في انخفاض سعر سهمها بنحو 10%. وكان هذا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ ديسمبر 2023. سيتم استخدام الأموال لتطوير نماذج جديدة من السيارات الكهربائية. أعلنت شركة

عن نتائج قياسية لشهر أغسطس 2025. فقد تجاوزت مبيعات الشركة 11 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُساعد الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة شركة

على الحفاظ على مكانتها الرائدة في إنتاج رقائق مراكز البيانات.