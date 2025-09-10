شركة NIO تجمع مليار دولار أمريكي، وأسهمها تنخفض

أعلنت شركة نيو الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية عن طرح أسهم بقيمة تقارب مليار دولار. باعت الشركة أكثر من 181 مليون سهم إيداع أمريكي (ADS) بسعر 5.57 دولار أمريكي للسهم، بخصم 11.3% تقريبًا مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق. وشكّل هذا السعر أكثر من 8% من إجمالي القيمة السوقية للشركة، والتي كانت قبل الطرح تقارب 12 مليار دولار.

تفاعل السوق فورًا، حيث انخفض سعر سهم نيو بنحو 10%، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ ديسمبر 2023. يُعدّ هذا التراجع أمرًا شائعًا في حالات طرح الأسهم الجديدة، نظرًا لخوف المستثمرين من تقلص حصصهم وزيادة المعروض في السوق. ومع ذلك، استغلت الشركة فترة نمو مواتية - حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 86% خلال الشهرين الماضيين - لجمع رأس مال إضافي لاستثمارات أخرى.

من المقرر استخدام عائدات الطرح لتطوير نماذج جديدة للسيارات الكهربائية، وتوسيع شبكة الشحن وتبديل البطاريات، وتعزيز المركز المالي للشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة نيو أعلنت عن نتائج مبيعات أقل من التوقعات خلال الأرباع الستة الماضية. ومع ذلك، في عام 2025، سجلت الشركة زيادة في التسليمات - بحلول أغسطس، سلمت أكثر من 166,000 سيارة، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 30%.

في سياق أوسع، لا تزال نيو متأخرة عن رواد سوق السيارات الكهربائية في الصين. على سبيل المثال، سلمت BYD ما يقرب من 1.9 مليون سيارة في نفس الفترة، وتسلا أكثر من 300,000، وXpeng أكثر من 210,000. ومع ذلك، فإن طرح الأسهم قد يساعد نيو على تسريع التطوير وزيادة حصتها السوقية.

باختصار، على الرغم من أن السوق تفاعل مع طرح الأسهم بانخفاض في سعر السهم، إلا أنه على المدى الطويل قد يكون هذا خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي ومزيد من التطوير التكنولوجي للشركة. أما على المدى القصير، فيجب على المستثمرين توقع ضغوط على سعر السهم وانخفاض قيمة استثماراتهم.

المصدر: xStation5