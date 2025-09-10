📣EURUSD عند 1.17 قبل اجتماع المركزي الأوروبي

من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس 11 سبتمبر، يليه مؤتمر صحفي مع رئيسة البنك كريستين لاجارد.

يعود البنك المركزي الأوروبي من عطلته الصيفية إلى اجتماعه لبحث أسعار الفائدة. ونظرًا للوضع الاقتصادي المتين في منطقة اليورو واستقرار التضخم قرب هدفه، يبدو احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ضئيلًا. ومن المتوقع أن يكون بيان البنك المركزي الأوروبي مشابهًا لمؤتمره الصحفي في يوليو، على الرغم من أن العديد من القضايا قد تؤدي إما إلى قوة اليورو أو ضعفه.

البنك المركزي الأوروبي يقترب من هدف التضخم

توقف التضخم في منطقة اليورو عن الانخفاض، وهو اتجاه لوحظ في الدول الأعضاء الرئيسية. ويضع هذا الاستقرار المطول البنك المركزي الأوروبي في وضع مريح، مما يُخفف الحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. ويوفر سعر الفائدة على الودائع البالغ 2.0% هامشًا إضافيًا، مما يسمح بإمكانية إجراء تخفيض في حال ظهور مشاكل اقتصادية كبيرة.

يشير العديد من المعلقين إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يُعيد النظر في تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا أدت اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة إلى مزيد من انكماش التضخم، وتفاقمت هذه العمليات بسبب قوة اليورو. ومع ذلك، من السابق لأوانه التفكير في هذا السيناريو، على الرغم من أن ذكر لاغارد لمثل هذه التكهنات في المؤتمر الصحفي قد يُضعف العملة.

انتعش التضخم في منطقة اليورو تدريجيًا من 2%، لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي تشير إلى تحقيق الهدف على المدى المتوسط. المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل بي

من ناحية أخرى، شهدنا مؤخرًا ضعفًا طفيفًا في مبيعات التجزئة، على الرغم من أننا عدنا من حيث القيمة الحقيقية إلى المستويات المرتفعة لعام 2021. المصدر: XTB Research، Bloomberg Finance LP

حاولت ثقة المستهلك التعافي في الأشهر الأخيرة، لكنها الآن تتجه نحو الانخفاض مجددًا. لم نشهد عودة إلى مستويات رضا المستهلك المسجلة خلال الفترة 2016-2020 في منطقة اليورو. تتعافى مبيعات التجزئة على أساس سنوي بوتيرة مماثلة لتلك الفترة، ولكن من المهم ملاحظة انخفاض القاعدة من العام الماضي. المصدر: XTB Research، Bloomberg Finance LP

التوقعات الاقتصادية لا تقترح أي تخفيضات استباقية

يشهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو توسعًا تدريجيًا وهادئًا، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن انخفاض الطلب الخارجي بسبب رسوم دونالد ترامب الجمركية والتحديات المالية القارية. ووفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس، تحسن الوضع في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، على الرغم من تغير الاتجاهات في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

في فرنسا، يُعزى التفاؤل بشكل رئيسي إلى أعلى نمو في التوظيف منذ أكثر من عام، على الرغم من تحذير الشركات من أن ضرائب الشركات الإضافية التي اقترحها رئيس الوزراء الجديد ستؤدي في المقام الأول إلى تسريح العمال. في المقابل، سُجِّل انخفاضٌ واضحٌ في الطلبات في ألمانيا، حيث يُجبر مزيجٌ من ضعف الطلب المحلي وارتفاع الأجور الشركات على إعادة هيكلةٍ كبيرة.

ومع ذلك، فإن انحسار حالة عدم اليقين التجاري العميق، والتوسع التدريجي لقطاع الأعمال بفضل انتقال سياسة نقدية أقل تقييدًا، واستقرار توقعات التضخم، كلها عوامل تُبرِّر التوقف الحالي للبنك المركزي الأوروبي.

لا يزال النشاط التجاري في أوروبا على حافة التوسع، بعيدًا عن الديناميكية اللازمة لتحسن ملحوظ في المعنويات. ومع ذلك، نشهد تحسنًا واضحًا مقارنةً بما لاحظناه قبل بضعة أشهر أو عدة أشهر. المصدر: أبحاث XTB، بيانات Macrobond

تتطلع الأسواق إلى الاستقرار واحتمالية تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من ديسمبر

تشير توقعات السوق إلى عدم وجود تغييرات في أسعار الفائدة سواءً في قرار يوم الخميس أو في اجتماع أكتوبر. ويُعزى احتمال أكبر قليلًا إلى سبتمبر، لذا فإن أي تصريحات حذرة قد تزيد من التوقعات لشهر ديسمبر. ومع ذلك، لا يتوقع السوق تخفيضًا كاملًا لأسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

زوج اليورو/الدولار الأمريكي

افتتح أهم زوج عملات عالميًا الأسبوع بارتفاع يقارب 1.18، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو. وقد انخفض تقلب الزوج بشكل واضح مع تراجع الضغط على الدولار في ظل الحرب التجارية. ومع ذلك، يبدو الاختلاف في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا جدًا. فالبنك المركزي الأوروبي مرتاح لأسعار الفائدة، ورغم أن الاقتصاد ليس في وضع جيد، إلا أن خطر الركود يبدو منخفضًا.

في المقابل، يستعد الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لدورة كاملة من التخفيضات، ويرسل سوق العمل إشارات سلبية للغاية. ونتيجة لذلك، تظل فرص الوصول إلى 1.20 هذا العام واقعية، على الرغم من أن العوامل الجيوسياسية قد تلعب دورًا مهمًا مرة أخرى. في حال تصاعد الصراع مع روسيا في أوروبا، فقد يفقد اليورو والعملات الإقليمية الأخرى قيمتها. ومع ذلك، إذا تفاعل الزوج بشكل رئيسي مع العوامل النقدية والاقتصادية، فقد يستمر الاتجاه الأخير الذي رسمته قناة الاتجاه الصعودي.