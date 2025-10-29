ارتفاع US100 قبل قرار الفيدرالي 🖋️

من المتوقع أن يكون قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم مجرد إجراء شكلي، إذ استوعب السوق تمامًا هذه الخطوة. من المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن السؤال الرئيسي هو: ماذا بعد؟ تلقى البنك المركزي بالفعل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، والذي جاء أقل من التوقعات، وإن كان لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي.

ونظرًا لاستمرار إغلاق الحكومة، والذي من المرجح أن يمتد إلى نوفمبر، لن يتلقى الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم أو سوق العمل لشهر أكتوبر. وهذا يثير حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لكن الإغلاق نفسه يضر بالعمال والنشاط الاقتصادي - وهو عامل قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض آخر في ديسمبر.

ومع ذلك، قد لا تكون نبرة تصريحات باول بالضرورة متشددة للغاية، خاصة إذا كانت مرتبطة بقرار الميزانية العمومية.

تخفيضات أسعار الفائدة - ماذا بعد؟

أوضح الاحتياطي الفيدرالي أن تخفيضات أسعار الفائدة ستستمر، وهو موقف عززه ضعف قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر. كانت هناك تكهنات سابقة بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، لكن هذا السيناريو أصبح الآن مستبعدًا تمامًا - إذ لا تتجاوز احتمالية التخفيض 3% حاليًا. ومع اقتراب اجتماع ديسمبر، تبلغ احتمالية خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس ما يقرب من 90%.

قد يتغير هذا الوضع إذا تجنب باول النبرة الحمائمية خلال تصريحاته. من ناحية أخرى، تأتي الأصوات المتشددة القليلة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الغالب من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، الذين يتناوبون بين الأعضاء المصوتين. إذا أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من الوقت والثقة في البيانات، فقد يؤدي ذلك إلى تقوية الدولار وتصحيح في وول ستريت.

مع ذلك، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يحمل ورقة رابحة - ورقة قد تُسرّع الاتجاهات الحالية أو تُعمّق التصحيح.

هل سيُنهي الاحتياطي الفيدرالي برنامج التخفيض الكمي (QT)؟

تتقلص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي حاليًا بوتيرة بطيئة تبلغ 5 مليارات دولار، وقد ألمح باول بالفعل إلى اقتراب نهاية برنامج التخفيض الكمي.

علاوة على ذلك، تشير العديد من المؤشرات إلى أن احتياطيات النظام قد تحولت من "وافرة" إلى مجرد "كافية". انخفض حجم تسهيلات إعادة الشراء العكسي إلى بضعة مليارات من الدولارات فقط، مما يعني انعدام السيولة الفائضة في النظام تقريبًا.

في حين تتوقع الأسواق انتهاء برنامج إعادة الشراء الكمي في ديسمبر، هناك احتمال كبير أن يعلن باول عن انتهائه في وقت مبكر من نوفمبر، وهو ما سيكون حافزًا صعوديًا رئيسيًا للأسهم الأمريكية.

وكانت عمليات إعادة الشراء العكسية، التي تستنزف السيولة، ضئيلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يؤكد الظروف المالية الصعبة.

تم بالفعل تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بمقدار الثلث، وانخفضت احتياطيات النظام الإجمالية بشكل ملحوظ. قد يكون هذا إشارة لإنهاء برنامج التيسير الكمي، وهو ما ستنظر إليه الأسواق على الأرجح بإيجابية. في حال استمرار التدهور الاقتصادي، قد يُعيد الاحتياطي الفيدرالي تشغيل برنامج شراء الأصول (التيسير الكمي) بسرعة، مما يُخفض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل أكبر.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل. بي، إكس تي بي

US100

ارتفع مؤشر ناسداك (US100) الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.34% قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن المكاسب قد تلاشت جزئيًا بعد افتتاحه مرتفعًا بأكثر من 0.60%. ولا يزال المؤشر عند مستويات قياسية، مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، وبزيادة قدرها 2% خلال الأسبوع.

ومع ذلك، يتداول السوق حاليًا حول ثلاثة محاور رئيسية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم ليس سوى واحد منها. كما يركز المستثمرون على موسم أرباح الشركات، الذي حقق حتى الآن نتائج قوية، والاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.