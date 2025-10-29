اقرأ أكثر
١٠:٥١ م · ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

انخفاض EURUSD بعد قرار الفيدرالي 💵

EUR/USD
فوركس
-
-

خلال المؤتمر الصحفي، أشار باول إلى أن المناقشات بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كانت مكثفة، مع وجود اختلافات كبيرة في الآراء. وأكد أن قرار خفض سعر الفائدة في ديسمبر ليس محددًا مسبقًا. وبينما يمكن اعتبار البيان نفسه متساهلًا، لا سيما مع انتهاء فترة التخفيضات الربع سنوية، إلا أن حالة عدم اليقين المحيطة باجتماع ديسمبر أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويُظهر السوق الآن انخفاض احتمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 70%، بعد أن كان 90% سابقًا.

 

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (M15)

بعد أن شكك باول في خفض سعر الفائدة في ديسمبر، أصبحت الأسواق أكثر حذرًا. وشهدت مؤشرات الأسهم انخفاضات تراوحت بين 0.50% و1.00%، بينما ارتفع الدولار بشكل حاد. وانخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.50%، ليعود إلى ما دون مستوى 1.1600.

 

 

