معاينة Alphabet 3Q25 - ماذا يمكننا أن نتوقع؟

من المقرر أن تُصدر شركة ألفابت نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025 بعد إغلاق السوق. ما الذي يُمكننا توقعه من عملاق التكنولوجيا، وهل سيستمر هذا الانتعاش المُعزز بالذكاء الاصطناعي؟ سيكون تقرير اليوم أحد أهم الاختبارات للسوق، إذ سيُظهر ما إذا كانت استثمارات ألفابت القياسية في الذكاء الاصطناعي وجوجل كلاود ستُترجم إلى نمو حقيقي في الإيرادات والأرباح. بعد تقرير أرباح تيسلا المُتباين، سيُراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت ألفابت قادرة على تأكيد استمرارية اتجاه الذكاء الاصطناعي والحفاظ على مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا.

تتوقع الأسواق تحقيق إيرادات تتراوح بين 99.5 و99.7 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 13% تقريبًا. ومن المرجح أن يكون هذا أول ربع سنوي في تاريخ ألفابت تتجاوز فيه إيراداتها 100 مليار دولار أمريكي، مما يُمثل إنجازًا رمزيًا ويؤكد فعالية استراتيجيتها الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي وتوسعها في خدمات جوجل كلاود.

من المتوقع أن يُظهر تقرير الربع الثالث استمرار نمو الإيرادات القوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالإعلانات الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية. ولا تزال محركات البحث الرئيسية، مثل جوجل سيرش ويوتيوب وجوجل كلاود، ركائز نموذج أعمال ألفابت.

من المتوقع أن يبلغ ربح السهم الواحد (EPS) حوالي 2.29 دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 7-8% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل معتدل، حيث تُشكل النفقات الرأسمالية المرتفعة على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية ضغطًا قصير المدى على هوامش الربح. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تُركز على الإمكانات طويلة المدى لهذه الاستثمارات، والتي قد تُعزز مكانة ألفابت كشركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا.

من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لعام 2025 إلى حوالي 85 مليار دولار أمريكي، وهو مستوى قياسي. وتُخصص هذه الأموال لتوسيع مراكز البيانات، وتطوير أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتوظيف متخصصين في التكنولوجيا. وبينما يُشكل ارتفاع تكاليف التشغيل والاستهلاك ضغطًا على الربحية، يتوقع السوق تحسنًا تدريجيًا في هوامش الربح مع ازدياد حجم العمليات واستخدام البنية التحتية.

لا يزال بحث جوجل هو المحرك الرئيسي للإيرادات، محافظًا على حصة سوقية تتجاوز 90%. وتواصل ألفابت تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في البحث، مما يُمكّن المستخدمين من إنشاء استعلامات أكثر تعقيدًا وتلقي استجابات سياقية متعددة الوسائط. ونتيجةً لذلك، يشهد تفاعل المستخدمين ارتفاعًا، وتضاعف متوسط ​​طول الاستعلام. تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة بالفعل على أكثر من 300 مليون جهاز، بينما تصل "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" إلى أكثر من ملياري مستخدم شهريًا في أكثر من 200 دولة و40 لغة، مما يُولّد زيادةً في الاستعلامات بنسبة 10% على الأقل عالميًا. وتُقدّر إيرادات الإعلانات من البحث ويوتيوب بما يتراوح بين 55 و56 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نموًا سنويًا يتراوح بين 10 و12%.

ويبقى ركيزة النمو الرئيسية الثانية هي جوجل كلاود، حيث من المتوقع أن تبلغ إيراداتها حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي. ويواصل هذا القطاع نموه المتسارع، على الرغم من أن هوامش الربح لا تزال تحت ضغط تكاليف التطوير والتوسع المرتفعة. وبالنسبة للمستثمرين، يُعد هذا أحد أهم مؤشرات القدرة التنافسية لشركة ألفابت على المدى الطويل.

حققت نتائج الربع الثاني من عام 2025، التي فاقت توقعات السوق (96.4 مليار دولار أمريكي من الإيرادات و2.31 دولار أمريكي من ربحية السهم)، مستوى قياسيًا مرتفعًا قبل تقرير الربع الثالث. سيتابع المستثمرون عن كثب تعليقات الإدارة حول تطوير الذكاء الاصطناعي، وخطط الاستثمار، والتوقعات المستقبلية لجوجل كلاود، بالإضافة إلى التحديثات المحتملة حول تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيرها على تركيبة الإيرادات.

باختصار، من المتوقع صدور تقرير قوي، يؤكد مكانة ألفابت كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ويُظهر أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تُترجم إلى نمو حقيقي في الأعمال. ورغم أن النفقات الرأسمالية المرتفعة قد تُقيد هوامش الربح على المدى القصير، إلا أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال إيجابية للغاية، وسيكون الحفاظ على نمو قوي في القطاعات الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الشركة وثقة المستثمرين.