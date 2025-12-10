عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

مخزون النفط الخام : السابق: 0.574 ، المتوقع: -2.300 , الفعلي: -1.812

مخزون البنزين : السابق: 4.518 , المتوقع: 2.800 ، الفعلي: 6.397

مخزون نواتج التقطير : السابق: 2.059 , المتوقع: 1.900 الفعلي: 2.502

أظهرت بيانات مخزونات النفط الأمريكية اليوم تباينًا واضحًا عن التوقعات، ما قد يؤثر على أسعار النفط والمنتجات المكررة. انخفض مخزون النفط الخام الفعلي بمقدار 1.812 مليون برميل، أقل من المتوقع (-2.300)، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الخام ودعم أسعار النفط. بالمقابل، سجل مخزون البنزين ارتفاعًا كبيرًا عند 6.397 مليون برميل مقابل توقع 2.800، ما قد يعكس زيادة في الإنتاج أو تراجع في الطلب على الوقود خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير إلى 2.502 مليون برميل، أعلى من المتوقع، مما قد يضغط مؤقتًا على أسعار الديزل وزيوت التدفئة. بشكل عام، تشير البيانات إلى تباين بين سوق الخام والمنتجات المكررة، ما يستدعي مراقبة الاتجاهات المستقبلية عن كثب.