ارتفاع الكاكاو بأكثر من 25% منذ أدنى مستوى له في 25 نوفمبر

- ارتفاعٌ حاد: ارتفع سعر الكاكاو بأكثر من 25% منذ 25 نوفمبر، متجاوزًا 6000 دولار أمريكي، ومختبرًا المتوسط المتحرك لـ 75 فترة (قرب 6350 دولارًا أمريكيًا) في ظل توقعاتٍ مُخفّضةٍ بشكلٍ كبيرٍ للفائض العالمي.
- تحوّلٌ جوهري: خفّضت مؤسساتٌ رئيسية (ICCO، رابوبنك) بشكلٍ كبيرٍ تقديراتها للفائض لعامي 2024/2025 و2025/2026، مما يُشير إلى استمرار شحّ المعروض، ويُحفّز هذا الارتفاع الحاد في الأسعار.
- تدفقاتٌ رأسماليةٌ جديدة: قد يُؤدّي إدراج عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك ضمن مؤشر بلومبيرغ للسلع (BCOM) في يناير إلى زيادةٍ في مشتريات الصناديق السلبية تصل إلى ملياري دولار أمريكي، بالتزامن مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتراجع وصول الشحنات إلى موانئ ساحل العاج.
واصل سعر الكاكاو ارتفاعه القوي للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادة بأكثر من 6% اليوم، ليتجاوز إجمالي مكاسبه منذ 25 نوفمبر 25%. وقد اختبر السعر مؤخراً مستوى 5000 دولار، وهو الآن أعلى بكثير من 6000 دولار. ويختبر حالياً المتوسط المتحرك لـ 75 فترة قرب 6350 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له في حوالي أربعة أسابيع. بالأمس، تجاوز السعر نطاق أكبر تصحيح في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أوائل أغسطس.
التوقعات المعدلة تُنعش السوق
تشير التعديلات الأخيرة الصادرة عن منظمات رئيسية إلى فائض عالمي في الكاكاو أقل بكثير مما كان متوقعاً في الأصل: فقد خفضت المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO) في 28 نوفمبر توقعاتها للفائض العالمي من الكاكاو لموسم 2024/2025 إلى 49 ألف طن فقط، بعد أن كانت قد قدرت 142 ألف طن. وفي الوقت نفسه، خفضت المنظمة تقديراتها للإنتاج إلى 4.69 مليون طن من 4.84 مليون طن. خفض بنك رابوبنك توقعاته للفائض العالمي لموسم 2025/2026، إلى 250 ألف طن، مقارنةً بتوقعاته في نوفمبر/تشرين الثاني البالغة 328 ألف طن. وأشار بنك آي إن جي مؤخرًا إلى أن فائض العرض المتوقع في موسم 2025/2026 سيبلغ 175 ألف طن، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات رابوبنك المعدلة.
الدعم الفني والأساسي
بالإضافة إلى تعديلات التوقعات، تشهد عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك ارتفاعًا مدفوعًا بعوامل سوقية محددة:
- مؤشر بلومبيرغ للسلع (BCOM): ستُدرج عقود الكاكاو الآجلة (كاكاو نيويورك) ضمن مؤشر بلومبيرغ للسلع (BCOM) بدءًا من يناير/كانون الثاني. ووفقًا لتقديرات سيتي غروب، قد يجذب هذا الحدث ما يصل إلى ملياري دولار من مشتريات صناديق السلع السلبية التي تتبع المؤشر، مما سيدعم الأسعار الحالية بلا شك.
- انخفاض المخزونات: انخفضت مخزونات الكاكاو التي ترصدها بورصة السلع الأمريكية (ICE) في الموانئ الأمريكية يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر تقريبًا (1,672,131 كيسًا).
- انخفاض الواردات إلى ساحل العاج: يُعدّ انخفاض شحنات الكاكاو إلى موانئ ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، عاملًا داعمًا أيضًا. وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن الشحنات الواردة حتى 7 ديسمبر/كانون الأول بلغت 804,288 طنًا متريًا، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وتيرة التسليمات الأسبوعية الأخيرة كانت أعلى بكثير من السنوات السابقة.
