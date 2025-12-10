ارتفاع الكاكاو بأكثر من 25% منذ أدنى مستوى له في 25 نوفمبر

واصل سعر الكاكاو ارتفاعه القوي للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادة بأكثر من 6% اليوم، ليتجاوز إجمالي مكاسبه منذ 25 نوفمبر 25%. وقد اختبر السعر مؤخراً مستوى 5000 دولار، وهو الآن أعلى بكثير من 6000 دولار. ويختبر حالياً المتوسط ​​المتحرك لـ 75 فترة قرب 6350 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له في حوالي أربعة أسابيع. بالأمس، تجاوز السعر نطاق أكبر تصحيح في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أوائل أغسطس.

التوقعات المعدلة تُنعش السوق

تشير التعديلات الأخيرة الصادرة عن منظمات رئيسية إلى فائض عالمي في الكاكاو أقل بكثير مما كان متوقعاً في الأصل: فقد خفضت المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO) في 28 نوفمبر توقعاتها للفائض العالمي من الكاكاو لموسم 2024/2025 إلى 49 ألف طن فقط، بعد أن كانت قد قدرت 142 ألف طن. وفي الوقت نفسه، خفضت المنظمة تقديراتها للإنتاج إلى 4.69 مليون طن من 4.84 مليون طن. خفض بنك رابوبنك توقعاته للفائض العالمي لموسم 2025/2026، إلى 250 ألف طن، مقارنةً بتوقعاته في نوفمبر/تشرين الثاني البالغة 328 ألف طن. وأشار بنك آي إن جي مؤخرًا إلى أن فائض العرض المتوقع في موسم 2025/2026 سيبلغ 175 ألف طن، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات رابوبنك المعدلة.

الدعم الفني والأساسي

بالإضافة إلى تعديلات التوقعات، تشهد عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك ارتفاعًا مدفوعًا بعوامل سوقية محددة: