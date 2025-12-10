⌚ استقرار EURUSD قبل اجتماع الفيدرالي

توقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

يتفق الاقتصاديون والمتعاملون في السوق على أن الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم. وهذا يمثل الخفض الثالث على التوالي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.5-3.75%. وقد سادت ثقة كبيرة بشأن خفض سعر الفائدة اليوم لفترة من الوقت، على الرغم من إشارة باول إلى تباين في وجهات النظر بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال اجتماع أكتوبر، والذي يُعزى جزئيًا إلى نقص البيانات المتاحة. فعلى الرغم من انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية في أوائل نوفمبر، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك صافي الوظائف الزراعية، ومؤشر أسعار المستهلك، والناتج المحلي الإجمالي، لن تُنشر إلا في النصف الثاني من ديسمبر.

ومع ذلك، فإن البيانات المتباينة المتاحة حاليًا تُبرر بشكل كافٍ قيام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر لسعر الفائدة. ويكمن العنصر الحاسم في ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيُعدّل توجيهاته المستقبلية بشأن تحركات السياسة النقدية اللاحقة.

ومن العوامل المهمة الأخرى تركيبة التصويت. فخلال الاجتماع الأخير، كان هناك صوتان معارضان: صوّت شميدت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، بينما دعا ميران إلى خفضها بمقدار 50 نقطة أساس. يرى بعض مراقبي السوق أن المزيد من الأصوات المؤيدة للإبقاء على أسعار الفائدة قد تظهر، وهو ما قد يُنظر إليه نظرياً بشكل إيجابي من قِبل الدولار. في المقابل، ينبغي مراعاة التوقعات المستقبلية والتغييرات المرتقبة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل. وقد أشار ميران إلى نيته التصويت لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشياً مع الأغلبية، مما قد يُشير إلى احتمال ظهور أصوات أكثر تشدّداً لصالح الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ومع ذلك، لا تزال عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وقد ظل الفارق بين عوائد السندات لأجل 10 سنوات وسنتين مستقرًا طوال عام 2025 تقريبًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

التوقعات المستقبلية

يشير الإجماع الحالي لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة العام المقبل، بينما يتوقع السوق خفضين. ويُظهر مخطط النقاط نفسه تباينًا كبيرًا في التوقعات لعامي 2026 و2027. ومن المرجح أن تكون التوقعات الأخيرة أكثر تماسكًا، مما يفتح المجال أمام المزيد من التخفيضات العام المقبل. وتشير بلومبيرغ إيكونوميكس إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس العام المقبل، وهو سيناريو قد يتحقق مع تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي ذي توجهات أكثر تيسيرًا. ومن المتوقع أن يكون الخفض التالي في أبريل أو يونيو من العام المقبل، ولكن إذا كانت البيانات ضعيفة، فهناك احتمال أن يتم الخفض في مارس، أو حتى يناير، مما سيوجه ضربة قوية طويلة الأجل للدولار.

تتباين توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) للأعوام القادمة. مع ذلك، فإن خفض متوسط ​​توقعات أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على الدولار. أما الإبقاء على المتوسط ​​دون تغيير فسيوفر ذريعة لتمديد التصحيح الهبوطي الحالي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

التوقعات الاقتصادية

يتوقع السوق مراجعة هبوطية لتوقعات التضخم لعام 2025. ومن المتوقع خفض معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.9% من 3.1%. وهذا لا يؤثر بشكل كبير على قرار اليوم، ولكنه يشير إلى ضغط تضخمي أقل بقليل مما كان متوقعًا في البداية.

يتوقع السوق بقاء توقعات معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لعامي 2026 و2027 دون تغيير عند 2.6% و2.1% على التوالي.

من المتوقع رفع توقعات معدل البطالة بشكل طفيف لعام 2026 إلى 4.5%. وإذا تدهور سوق العمل بالفعل، فقد يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل. قد تكون توقعات البطالة عاملاً حاسماً في تحديد توقعات أسعار الفائدة.

من المتوقع رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% لعام 2025 و2.0% لعام 2026.

لا تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أي تغييرات في متوسط ​​توقعات أسعار الفائدة، مشيرةً إلى خفض واحد في عام 2026 وخفض آخر في عام 2027.

قد يؤثر عدم ارتفاع توقعات التضخم سلبًا على الدولار على المدى الطويل. كما ستكون توقعات معدل البطالة مهمة أيضًا، إذ قد يشير ارتفاعها للعام المقبل إلى مزيد من التدهور في سوق العمل الضعيف أصلًا. المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

ماذا سيقول باول؟

سيُدقق السوق في البيان والتوقعات الاقتصادية الكلية، لكن سينصبّ اهتمام كبير على المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وتتداول في السوق تقارير عن وجهات نظر اقتصادية متباينة وردت في الكتاب البيج، وهي نقطة قد يتطرق إليها باول. وينطبق الأمر نفسه على تقرير ADP الذي أشار إلى انخفاض في التوظيف. كما ستُراقب تعليقاته حول التضخم عن كثب، فإذا تجنب إثارة المخاوف بشأن المخاطر المرتفعة، فقد يفسرها السوق بنظرة متساهلة.

كيف سيكون رد فعل السوق؟

انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير من نوفمبر وأوائل ديسمبر، وسط تزايد اليقين بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتلميحات بأن رئيس المجلس الجديد سيكون كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لدونالد ترامب والمؤيد لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة. وسيكون تنحي باول عن منصبه في مجلس المحافظين عاملاً حاسماً في تحديد مسار أسعار الفائدة للعام المقبل.

وقد حقق الدولار بعض المكاسب في الجلسات القليلة الماضية، وحتى التوقعات المتشددة بشأن البنك المركزي الأوروبي لم تُفضِ إلى ارتفاع كبير في قيمة اليورو. وبالتالي، إذا ما تم التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، وبقي متوسط ​​أسعار الفائدة دون تغيير للعام المقبل، فقد يرتفع الدولار قليلاً مقابل اليورو، مما قد يدفع زوج اليورو/الدولار لاختبار مستوى 1.1600. على المدى الطويل، من المتوقع أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر تيسيراً، ربما يرتبط ببيانات اقتصادية أضعف. في هذه الحالة، قد يتجه زوج اليورو/الدولار نحو مستوى 1.20 العام المقبل. ومع ذلك، إذا كان باول يميل بشكل ملحوظ إلى سياسة التيسير النقدي خلال خطابه اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى اختبار أعلى مستوى محلي تم تسجيله مؤخراً في 4 ديسمبر عند 1.1680.

تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن بعض مكاسبه الأخيرة. تشير عوائد السندات الأمريكية حاليًا إلى قوة طفيفة للدولار، ولكن من المهم التذكير بأن من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة اليوم. تقل العوائد حاليًا عن 4.2% بقليل، بينما تشير توقعات أسعار الفائدة طويلة الأجل للاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى 3.0%، وهو ما من شأنه أن يخفض العوائد بشكل ملحوظ بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات. إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سيناريو خفض أسعار الفائدة نحو المعدل المتوقع على المدى الطويل، فمن المتوقع أيضًا أن تنخفض العوائد عن مستوياتها الحالية. المصدر: xStation5