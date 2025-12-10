عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا

أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة.

ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث ثبت بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.25%.

معدل الفائدة: السابق: 2.25 %، المتوقع: 2.25 %، الفعلي: 2.25%

أبقى بنك كندا أسعار الفائدة ثابتة، مؤكداً أن الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي لا يزال مناسباً للتخفيف من آثار الحرب التجارية.

ويبدو أن الاقتصاد أكثر مرونة مما كان يُعتقد سابقاً، إلا أنه لا يزال يشهد تباطؤاً اقتصادياً مستمراً يُبقي التضخم قريباً من هدف البنك البالغ 2%.

أكد البنك مجدداً أن سعر الفائدة الحالي مناسب، وأنه "مستعد للاستجابة في حال تغيرت التوقعات".

جاء قرار بنك كندا بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 2.25% متماشياً مع توقعات الأسواق، ما يعكس نهجاً حذراً في إدارة السياسة النقدية وسط مؤشرات اقتصادية متباينة. هذا التثبيت يشير إلى ثقة البنك في وتيرة التباطؤ التضخمي، مع تجنّب اتخاذ خطوات قد تعطل مسار الاستقرار الاقتصادي. كما يعزز القرار وضوح التوجيهات المستقبلية للبنك، ما يمنح الأسواق قدراً أكبر من اليقين. ورغم غياب المفاجآت، يظل تركيز المستثمرين منصباً على البيانات القادمة لتقييم توقيت أي تحركات محتملة في السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة.

بحسب بنك كندا، لا تزال الظروف الحالية تُسهم في الحد من الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

يبدو الاقتصاد الكندي أكثر مرونة مما كان يُعتقد سابقًا، إلا أن البنك المركزي لا يزال يرى "ركودًا اقتصاديًا"، مما يُساعد في إبقاء التضخم قريبًا من الهدف المحدد بنسبة 2%.

وقد قيّمت السلطات النقدية أن مستوى سعر الفائدة الحالي "مناسب" طالما بقيت توقعات أكتوبر سارية.

ومع ذلك، يبقى البنك على أهبة الاستعداد للتدخل في حال تدهور التوقعات الاقتصادية.

وتُظهر أحدث البيانات انتعاشًا قويًا: فقد أُضيف 181 ألف وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونموٌّ مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% سنويًا في الربع الثالث.

وأشار محافظ بنك كندا، ماكليم، إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي المُعدّلة للفترة 2022-2024 تُشير إلى أن الاقتصاد كان أقوى مما كان يُعتقد سابقًا قبل أن تتأثر كندا بالتعريفات الأمريكية الجديدة.

على الرغم من تحسن البيانات، يعتقد البنك المركزي أن مسار النمو على المدى المتوسط ​​لا يزال معتدلاً، وأن التضخم سيبقى قريباً من المستوى المستهدف في عام 2026.

ستتضمن توقعات البنك المقبلة أول ميزانية اتحادية لرئيس الوزراء مارك كارني، والتي قد تُعزز، وفقاً للبنك، كلاً من العرض والطلب في الاقتصاد.

كما يزداد عدم اليقين بسبب المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ( USMCA )، وتكيف الاقتصاد مع ارتفاع الرسوم الجمركية.

وأشار البنك إلى أن التقلبات الكبيرة في بيانات التجارة والناتج المحلي الإجمالي تُصعّب تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.

ويُظهر سوق العمل بوادر تحسن: حيث ينخفض ​​معدل البطالة ويرتفع معدل التوظيف، على الرغم من أن الشركات في القطاعات الحساسة للتجارة لا تزال حذرة.

قد تراجع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USDCAD) عن بعض مكاسبه بعد قرار بنك كندا.