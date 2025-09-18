عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264 , المتوقع: 241 , الفعلي: 231

المطالبات المستمرة: السابق: 1927 , المتوقع: 1950 , الفعلي: 1920

مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا : السابق: -0.3 , المتوقع: 1.7 , الفعلي: 23.2

جاءت طلبات إعانة البطالة ومؤشر الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أقوى من المتوقع، مما يشير إلى مرونة سوق العمل والاقتصاد بشكل عام. قد يعزز هذا من ضرورة تشديد السياسة النقدية.

يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا، بينما تنخفض عوائد السندات الأمريكية بشكل عام. مع ذلك، يُشكل هذا ضغطًا طفيفًا على العقود الآجلة الأمريكية.