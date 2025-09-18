عاجل: مخزون الغاز الطبيعي يفوق التوقعات!

أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) لمخزون الغاز الطبيعي اليوم ضخًا صافيًا قدره 90 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي، مقارنةً بتوقعات بلغت حوالي 80 مليار قدم مكعب. كما أن هذه القراءة أعلى بكثير من الزيادة المسجلة في الأسبوع السابق والبالغة 71 مليار قدم مكعب، مما يُبرز نموًا في المخزونات فاق التوقعات. ويعكس هذا الضخ الأكبر استمرار اعتدال الأحوال الجوية الذي حدّ من الطلب على كلٍّ من التبريد والتدفئة، إلى جانب استقرار الإنتاج المحلي وثبات الواردات الكندية، مما حافظ على وفرة المعروض مقارنةً بالاستهلاك.

المصدر: US E.I.A

من المرجح أن يكون رد فعل السوق هبوطيًا على أسعار الغاز الطبيعي، حيث إن عمليات الحقن التي تتجاوز التوقعات باستمرار تشير إلى مستويات تخزين مريحة مع اقتراب فصل الشتاء. سيظل تركيز المتداولين منصبًا على توقعات درجات الحرارة على المدى القصير، حيث إن استمرار ارتفاع درجات الحرارة أو موجات البرد المبكرة فقط هي التي قد تعوض الاتجاه الهبوطي الحالي في التخزين.

انخفضت عقود NATGAS الآجلة بنسبة 2.8% بعد النشر.