الفدرالي خفض الفائدة، ماذا ينتظر الأسواق؟

٨:٥٨ م ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية مباشرة لتحليل الأسواق

ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي
  • تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة
  • المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة
  • هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل

 

Milad Azar

أخبار الأسواق

19.09.2025
١٠:٠١ م

ملخص يومي: يوم آخر من الأرقام القياسية في وول ستريت

تواصل مؤشرات وول ستريت ارتفاعها في يوم "السحر الثلاثي"، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعةً بالتفسير المتشائم لخفض أسعار الفائدة الأخير...

 ٩:١١ م

هل بدأت ثورة الكمّ بالفعل؟ الحوسبة الكمّية تشهد نموًا بنسبة ٢٥٪.

شركة الحوسبة الكمومية (QUBT.US) هي شركة تعمل في مجال الحواسيب الكمومية، وقد جذبت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. وقد ارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تصل...

 ٨:٠٥ م

🔝ارتفاع الفضة بأكثر من 2%

وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ عام ٢٠١١ يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشهد تصحيحًا طفيفًا، والذي تفاقم بفعل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي...
