ملخص يومي: وول ستريت تواصل مكاسبها؛ والغاز الطبيعي يتراجع بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 💡

- افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوياتها التاريخية، وظلت قريبة منها حتى نهاية الجلسة.
- يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في ضوء بيانات سوق العمل والقطاع الصناعي التي فاجأت المستثمرين.
- تساهم بيانات طلبات إعانة البطالة التي فاقت التوقعات، بالإضافة إلى توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، في تمديد التصحيح الهبوطي لزوج اليورو/دولار أمريكي. كما يُبدد منشور اليوم الصورة السلبية لبيانات الأسبوع الماضي، عندما ارتفعت الطلبات إلى 263,000. نظريًا، يُقلل هذا من حافز الاحتياطي الفيدرالي لتسريع تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
- ارتفعت قيمة الكرونة النرويجية بعد "تخفيض متشدد"، بينما تراجع الجنيه الإسترليني على الرغم من إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة.
- أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.0%، تماشيًا مع توقعات السوق. ومع ذلك، فإن نسبة التصويت على الإبقاء على أسعار الفائدة ليست كما هو متوقع. صوّت سبعة أعضاء لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، بينما كان من المتوقع أن يُصوت ثمانية أعضاء لصالح التخفيض. صوّت عضوان من بنك إنجلترا لصالح التخفيض: دينغرا وتايلور. أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) زيادة أخرى في مخزونات الغاز، مما تسبب في خسارة أسهم NATGAS أكثر من 4%.
- تسود أوروبا أيضًا أجواء إيجابية، حيث سجلت جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية تقريبًا مكاسب اليوم. باستثناء مؤشر WIG20، الذي كان الوحيد الذي سجل خسائر اليوم.
- ارتفع سهم Intel بأكثر من 20% في جلسة اليوم عقب إعلان استثماري من Nvidia.
- تواجه السلع الأساسية صعوبات. فقد النفط ما يقرب من 1% اليوم، كما انخفضت معظم العقود الآجلة الزراعية. وانخفضت أسعار القهوة والكاكاو بنسبة 1.5%. كما تشهد المعادن الصناعية انخفاضًا.
- لوحظ تصحيح طفيف في أسعار المعادن الثمينة. ويضغط تراجع مخاوف الركود على العائدات وأسعار الذهب. ومع ذلك، يرتفع البلاتين.
- في سوق العملات المشفرة، نلاحظ تفاؤلًا واضحًا. ارتفعت أسعار البيتكوين بنحو 1.2% اليوم، بينما ارتفعت أسعار الإيثريوم بنسبة 1.6%. وشهدت العملات البديلة مكاسب أكبر، والتي يبدو أنها تستفيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
