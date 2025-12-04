عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 218 , المتوقع: 219 , الفعلي: 191

المطالبات المستمرة: السابق: 1943 , المتوقع: 1960 , الفعلي: 1939

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل انخفاضًا آخر في طلبات إعانة البطالة، والذي جاء أقل بكثير من تقديرات السوق.

وصل مستوى الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2024. كما انخفضت الطلبات المستمرة بشكل طفيف.

ردًا على البيانات، انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 0.15%، مما قلل الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة؛ ومع ذلك، استعاد EURUSD معظم حركته بسرعة في غضون دقائق.