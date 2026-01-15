عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة
- مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 207, المتوقع: 215, الفعلي: 198
- المطالبات المستمرة: السابق: 1903, المتوقع: 1890, الفعلي: 1884
- مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -8.8, المتوقع: -1.6, الفعلي: 12.6
تشير بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة إلى قوة واضحة في سوق العمل وقطاع التصنيع. فقد جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع عند 198 ألف، ما يعكس متانة سوق العمل وانخفاض وتيرة تسريح العمال. كما تراجعت المطالبات المستمرة، وهو مؤشر إضافي على تحسن الاستقرار الوظيفي. في الوقت نفسه، سجل مؤشر فيلادلفيا الصناعي قفزة قوية إلى 12.6، متجاوزًا التوقعات بشكل كبير، ما يدل على تحسن النشاط الصناعي. هذه البيانات الإيجابية تدعم قوة الدولار الأمريكي، وتزيد من احتمالات تشديد السياسة النقدية، مما يشكل ضغطًا هبوطيًا على زوج EURUSD ويدفعه نحو التراجع.
