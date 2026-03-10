ملخص اليوم: الأسواق تحدّ من مكاسبها اليومية؛ إيران تعتزم استخدام الألغام في مضيق هرمز 🚨❓

تفقد أسواق الأسهم الأمريكية زخمها الصعودي بعد أن أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بوجود مؤشرات على بدء إيران زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

يُتوقع أن يتراوح مخزون إيران من الألغام بين 2000 و6000 لغم، منها ألغام محلية الصنع، وأخرى روسية، وثالثة صينية. وسيتم نقلها بواسطة زوارق صغيرة تتسع كل منها لغمين أو ثلاثة.

وقد أدى هذا الخبر إلى انتعاش أسعار النفط لتتجاوز 88 دولارًا للبرميل في الدقائق الأخيرة، بينما تراجعت مؤشرات وول ستريت عن بعض مكاسبها اليومية.

يرتفع مؤشر US100 حاليًا بنسبة 0.67%، ومؤشر US500 بنسبة 0.55%، ومؤشر US2000 بنسبة 0.9%.

وللمرة الثالثة خلال الأشهر العشرة الماضية، يحافظ مؤشر US100 على منطقة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، ويدفع الزخم الصعودي الحالي العقد فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم. على المدى المتوسط، يعني هذا أن الاتجاه الصعودي المحدد بهذه المنحنيات لا يزال قائماً.

شهد سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة أداءً إيجابياً مفاجئاً، حيث نما في الشهر الثاني من عام 2026 على الرغم من التوقعات بانخفاضات طفيفة. وعلى الرغم من بعض الانخفاضات الطفيفة التي لم تتجاوز 4 ملايين، يبدو الطلب في السوق مستقراً.

أنهت الأسواق الأوروبية تداولاتها على ارتفاع ملحوظ. فقد ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.25%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.16%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.59%، ومؤشر ويغ 20 البولندي بنسبة 2.16%.

يحقق الدولار الأسترالي أعلى مكاسبه في سوق الفوركس اليوم، بينما يشهد الين الياباني والفرنك السويسري أكبر انخفاضات.

انخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك ( NVO.US ) بأكثر من 3% اليوم بعد أن وجهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للشركة خطاب تحذير بشأن انتهاكات لإجراءات الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية، بما في ذلك دواء أوزمبيك. بحسب البيان، كشف تفتيشٌ أجرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الشركة لم تُبلغ عن بعض الحالات الخطيرة - بما في ذلك حالتا وفاة وحالة انتحار - خلال المدة القانونية المحددة بـ 15 يومًا.

تعمل شركة إنفيديا على تطوير طبقة برمجية للذكاء الاصطناعي. ووفقًا لمجلة وايرد، تعمل الشركة على منصة مفتوحة المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي تُسمى نيمو كلو، تستهدف بشكل أساسي عملاء المؤسسات. ستُمكّن هذه المنصة الشركات من تفويض مهام معقدة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي نيابةً عن موظفيها.

على خلفية انتعاش مؤشرات وول ستريت والانخفاض الحاد في أسعار النفط، انخفض عقد مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو ( VIX ) بأكثر من 2.5% اليوم.

وتم تعديل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع الأخير من عام 2025 بشكل ملحوظ نحو الأعلى، مما بدّد تشاؤم المستثمرين بعد الانخفاض السابق في الناتج المحلي الإجمالي نتيجةً لاضطرابات السياسة التجارية الأمريكية في عام 2025 واستمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي. وارتفع معدل النمو ربع السنوي من 0.1% المخيب للآمال إلى 0.3% (1.3% نمو سنوي).

لأول مرة منذ أكثر من عام، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 1.4%، مما انعكس إيجاباً على زيادة الاستهلاك لدى المستهلكين اليابانيين (بنسبة 0.3% شهرياً مقابل توقعات بنسبة 0.1%).

انخفض سعر خام برنت حالياً بنسبة 1.3%، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.5%. كما يشهد الغاز الطبيعي انخفاضاً في أسعاره بأكثر من 2%.

تشهد المعادن النفيسة والصناعية انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.85% والفضة بنسبة 0.77%. وارتفع سعر عقد النحاس بنسبة 1.7% اليوم.

ينعكس هذا التحسن في معنويات السوق أيضاً في سوق العملات الرقمية، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2% خلال اليوم، مقترباً من مستوى 70,000 دولار.