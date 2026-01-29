اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ٢٩ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

Milad Azar
-
-
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 210, المتوقع: 206, الفعلي: 209
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1865, المتوقع: 1860, الفعلي: 1827

 

 

تعكس بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة صورة مستقرة نسبيًا لسوق العمل. فقد جاءت المطالبات الأولية عند 209 آلاف، أعلى قليلًا من التوقعات البالغة 206 آلاف، لكنها ما تزال قريبة من القراءة السابقة، ما يشير إلى عدم وجود تدهور ملحوظ في وتيرة تسريح العمال. في المقابل، انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1827 ألفًا، أقل من المتوقع والسابق، وهو ما يدل على تحسن قدرة العاطلين على العودة إلى سوق العمل. بشكل عام، تدعم هذه الأرقام استمرار متانة سوق العمل الأمريكي، مع احتمال محدود لتأثيرات سلبية على النمو، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للحذر في قرارات السياسة النقدية.

 

