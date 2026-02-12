اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ١٢ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

Milad Azar
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 232, المتوقع: 222, الفعلي: 227
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1841, المتوقع: 1850, الفعلي: 1862

 

ورغم أن المطالبات الأولية جاءت أقل من الأسبوع السابق، فإنها لا تزال أعلى من التوقعات، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة التحسن. في المقابل، ارتفاع المطالبات المستمرة يعكس صعوبة أكبر في عودة العاطلين إلى سوق العمل، وهو مؤشر قد يثير بعض القلق بشأن ديناميكية التوظيف.

بشكل عام، لا تشير البيانات إلى تدهور حاد في سوق العمل، لكنها تدعم فكرة التباطؤ التدريجي، وهو ما قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية إذا استمر الاتجاه في الأسابيع المقبلة.

 

المصدر: Xstation5

