ملخص يومي: الأصول الخطرة تواصل التراجع بسبب مخاوف خفض أسعار الفائدة الأمريكية (17.11.2025)

- واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها رغم بعض المكاسب الطفيفة في بداية التداول.
- تراجع الين بعد قراءة سلبية للناتج المحلي الإجمالي.
- بلغت عملة البيتكوين أدنى مستوياتها منذ أبريل.
- على الرغم من انتعاشها المبكر، تتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية نحو الإغلاق في منطقة سلبية. ويسجل مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة (US2000: -0.8%) أكبر الخسائر، ويظل الأكثر عرضة لخطر ارتفاع أسعار الفائدة. وانخفضت مؤشرات US100 وUS500 وUS30 بنحو 0.5%.
- كانت أسهم التكنولوجيا أكبر الخاسرين في وول ستريت اليوم، متأثرة بمخاوف التقييم في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصاعد التوتر قبيل نتائج أعمال إنفيديا (NVDA.US: -1.7%). ومن بين "الشركات السبع الكبرى"، لم ترتفع سوى أسهم ألفابت (GOOG.US: +3.5%) وتسلا (TSLA.US: +2%). وكشفت بيركشاير هاثاواي عن امتلاكها 4.9 مليار دولار من أسهم ألفابت (17.85 مليون سهم حتى 30 سبتمبر)، مما يجعلها عاشر أكبر حيازة في محفظتها الاستثمارية.
- وفي أوروبا، هيمنت الانخفاضات أيضًا. من المتوقع أن يغلق مؤشر DE40 عند أدنى مستوى له في شهرين (-1.24% ليصل إلى 23,600)، مع تراجع كل من مؤشر FRA40 (-0.5%)، ومؤشر SPA35 (-1.15%)، ومؤشر ITA40 (-0.5%)، ومؤشر FTSE 100 (-0.25%).
- أعلنت شركة نوفو نورديسك (NOVOB.DK) عن خفض سعر دوائيها لعلاج السمنة، ويغوفي/أوزيمبيك، في الولايات المتحدة إلى 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وذلك للتنافس على حصة سوقية. وقد ارتفعت أسهمها بنسبة 0.5%.
- في أسواق العملات الأجنبية، يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي وسط مخاوف من احتمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر في الولايات المتحدة (USDIDX: +0.2%). وكانت عملات الأسواق الناشئة الأكثر خسارة مقابل الدولار (على سبيل المثال، USDISL: +0.8%، USDBRL، USDPLN: +0.5%). لا يزال الين الياباني الأضعف، مواصلاً خسائره بعد تقرير سلبي للناتج المحلي الإجمالي (USDJPY: +0.4%). انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.25%، متراجعاً إلى ما دون 1.16 بقليل (حالياً 1.159).
- انتعشت عقود فول الصويا الآجلة بنسبة 2.75%، متجاوزةً مستوى مقاومة رئيسياً وسط آمال بتجدد مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي، وتقارير وزارة الزراعة الأمريكية التي تشير إلى انخفاض في المحاصيل.
- واصلت العملات المشفرة تراجعها. فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.4% ليصل إلى 92,920 دولاراً أمريكياً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل، بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 1.5% ليصل إلى 3,050 دولاراً أمريكياً.
- انخفض سعر الذهب لليوم الثالث على التوالي (-0.4% ليصل إلى 4,066 دولاراً أمريكياً)، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% لتصل إلى 50.80 دولاراً أمريكياً.
ملخص يومي: إنفيديا تفشل في إنقاذ وول ستريت؛ مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي تدفع أسواق الأسهم إلى الانخفاض❗
