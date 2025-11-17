مخطط اليوم: USDJPY (17.11.2025)

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث لأول مرة منذ ستة أرباع، متراجعًا بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي (-1.8% على أساس سنوي). ويعزى هذا الانخفاض إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، التي أضرت بالصادرات، في حين أدت اللوائح الجديدة المتعلقة بالإسكان إلى إضعاف الطلب على المساكن. ورغم أن التباطؤ كان أقل من المتوقع، إلا أنه زاد الضغط على صانعي السياسات لتطبيق حزمة مالية جديدة - يُحتمل أن تتجاوز قيمتها 17 تريليون ين ياباني - تهدف إلى دعم الأسر والقطاعات الرئيسية.

في الوقت نفسه، سجّل الإنتاج الصناعي في سبتمبر ارتفاعًا مفاجئًا، وحافظ الاستثمار الرأسمالي على مرونته، مما يشير إلى أن أساسيات النمو لم تنهار. مع ذلك، يُعدّ انخفاض ثقة الأعمال في القطاع الصناعي أمرًا جديرًا بالملاحظة، إذ يختلف اختلافًا كبيرًا عن الانتعاش العالمي الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة.

لا يزال بنك اليابان حذرًا: لا يزال التضخم الأساسي أقل من المستهدف، ويؤكد المحافظ أويدا على ضرورة التحلي بالصبر، ويرى العديد من مستشاري الحكومة أنه ينبغي تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى ربيع 2026.

كان رد فعل الأسواق المالية أقوى بكثير تجاه المخاوف المالية من رد فعلها تجاه رقم الناتج المحلي الإجمالي نفسه. ارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد - حيث وصل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عامًا إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1999، وأصبح السوق أكثر حذرًا تجاه إصدار مثل هذا الحجم الكبير من الديون. دفعت المخاوف بشأن زيادة المعروض من السندات، وارتفاع علاوة المخاطر المالية، وحجم حزمة التحفيز، أسعار السندات طويلة الأجل إلى الانخفاض. في الوقت الحالي، لا نشهد أي رد فعل ملحوظ في سوق العملات الأجنبية: انخفض الين بنسبة 0.00-0.10% فقط مقابل عملات مجموعة العشرة، بينما انخفض مؤشر JP225 بشكل معتدل بنسبة 0.28%.