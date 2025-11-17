الحوسبة الكمية بعد الأرباح: هل هي اختراق كمي؟

الحوسبة الكمومية، كما قد يظن المرء بسهولة، هي إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الكم، وخاصةً الحواسيب الكمومية. في الأسابيع الأخيرة، وبعد نمو طويل ومبهر على أسس غير مستقرة، تعرضت شركات الحوسبة الكمومية لانخفاضات كبيرة في الأسعار. وقد أدى تعديل توقعات المستثمرين وضغوط شركات مثل جوجل إلى انخفاض قيمة هذه الصناعة بأكثر من 50%. وقد استبعد العديد من المستثمرين هذا القطاع من السوق تمامًا، لكن النتائج الأخيرة لشركة الحوسبة الكمومية قد تشير إلى أنهم كانوا مخطئين.

أصدرت الشركة نتائجها للربع الثالث من السنة المالية 2025:

ارتفعت الإيرادات إلى 384,000 دولار أمريكي. وهذا يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، متجاوزًا بكثير توقعات السوق البالغة 125,000 دولار أمريكي.

كما أعلنت الشركة عن ربحية إيجابية للسهم بلغت 0.01 دولار أمريكي، مقارنةً بالخسارة المتوقعة البالغة 0.06 دولار أمريكي.

كما شهدت هامش الربح الإجمالي زيادة كبيرة، حيث ارتفع إلى 33% من 9% في العام الماضي.

بدأ وضع الشركة يتوافق مع نموذج العمل المستهدف الذي كانت تسعى إليه. ومن الأخبار السارة، كما أعلنت الشركة، تلقيها اتصالاً من "أحد أكبر خمسة بنوك أمريكية" لبيع حلول الأمن السيبراني الكمي. وهذا يُثبت أن اللاعبين الرئيسيين في السوق يرون فوائد حقيقية في تطبيق الحلول الكمومية في عملياتهم.

في نهاية جلسة يوم الجمعة، انخفض سهم الشركة بأكثر من 4%، وهو ما يُمكن تفسيره نتيجةً لانخفاض معنويات المخاطرة خلال الأسبوع الماضي وعمليات جني الأرباح. وقد يشعر بعض المستثمرين بالقلق أيضاً بشأن التكاليف التي تضاعفت. ووفقاً للشركة، فإن هذا مرتبط بالبحث والتوسع، ومن المتوقع أن يُعززا تقييم الشركة في الأرباع القادمة.

مع ذلك، في بداية الأسبوع، بدأت الشركة تعوض خسائرها بقوة، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 10% في جلسة يوم الاثنين.

QUBT.US (D1)

المصدر: xStation5