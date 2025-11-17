فول الصويا يصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا بفضل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية وتفاؤل التجارة بين الولايات المتحدة والصين 📈 🫛

ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا بشكل حاد اليوم (+2.4%)، متعافيةً من الانخفاضات الأخيرة، حيث تفاعل المتداولون مع تجدد التفاؤل بشأن التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو التجارية لشهر يناير بمقدار 20.5 سنتًا لتصل إلى 11.45 دولارًا للبوشل، مدعومةً بتوقعات بأن الصين قد تزيد من مشترياتها من فول الصويا الأمريكي عقب المناقشات الدبلوماسية الأخيرة.

كما عزز هطول الأمطار غير المنتظم في البرازيل الأسعار، إذ أثار مخاوف بشأن العرض. واتّبعت علف الصويا وزيت الصويا أنماطًا متباينة، بينما شهدت العقود الآجلة للذرة مكاسب متواضعة، مما يعكس دعمًا أوسع نطاقًا لسوق الحبوب في أعقاب أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية. وتتوقع الوزارة أن يبلغ إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة 4.25 مليار بوشل، وهو أقل بقليل من المتوقع وبانخفاض قدره 3% عن العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل المحصول إلى مستوى قياسي يبلغ 53 بوشلًا للفدان، في حين أن إجمالي المساحة المحصودة أقل من عام 2024 عند 80.3 مليون فدان.

انتعش عقد فول الصويا بشكل حاد بعد عمليات بيع مبكرة، مما دفع السعر إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا. يدخل مؤشر القوة النسبية حاليًا منطقة ذروة الشراء، إلا أن تغير أساسيات العرض والطلب من المرجح أن يدعم التقييم المرتفع.

المصدر: xStation5