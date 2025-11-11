اقرأ أكثر
١١:١٠ ص · ١١ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة أضعف بكثير من المتوقع 🚩خسائر الجنيه الإسترليني

GBP/USD
فوركس
-
-

بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 5%، مقابل 4.9% متوقعة و4.8% سابقًا.

  • بلغ معدل البطالة 29 ألفًا، مقابل 20.3 ألفًا متوقعة و25.8 ألفًا سابقًا.

بلغ معدل التغير في التوظيف (SA) -32 ألفًا، مقابل 3 آلاف متوقعة وألف وظيفة سابقًا.

  • بلغ معدل التغير في التوظيف (3 أشهر/3 أشهر) -22 ألفًا، مقابل 5 آلاف متوقعة و91 ألف وظيفة سابقًا.

بلغ متوسط ​​الدخل الأسبوعي 4.8% على أساس سنوي، مقابل 5% متوقعة و5% سابقًا (باستثناء المكافآت، بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مقابل 4.6% متوقعة و4.7% سابقًا).

 

 

GBPUSD

استجاب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي للانخفاض الذي شهده على خلفية بيانات سوق العمل البريطانية التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، مما يشير إلى احتمالية أكبر لتيسير نقدي أكبر من بنك إنجلترا.

 

 

١٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٣٤ م

١٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٤٠ ص

١٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٩ ص

١٢ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٠٨ م

