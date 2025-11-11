حصاد الأسواق (11.11.2025)

بلغت إيرادات فودافون في النصف الأول من العام 19.61 مليار يورو، وهي أقل بقليل من التوقعات البالغة 19.62 مليار يورو، بينما انخفض صافي الدين إلى 25.94 مليار يورو (التقدير: 27.19 مليار يورو). وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.73 مليار يورو (التقدير: 5.65 مليار يورو). في الربع الثاني، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات 8.47 مليار يورو (تقدير: 8.26 مليار يورو)، وبلغ نمو إيرادات الخدمات العضوية في المملكة المتحدة +1.2% (تقدير: +1.58%). وتتوقع الشركة أن يكون تدفقها النقدي الحر المعدل

للعام بأكمله عند الحد الأعلى لنطاق 2.4-2.6 مليار يورو، وأن يكون صافي أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

عند الحد الأعلى لنطاق 11.3-11.6 مليار يورو