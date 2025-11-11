حصاد الأسواق (11.11.2025)

- يرتفع الدولار الأمريكي اليوم، بينما تتداول مؤشرات الأسهم الأمريكية مستقرة في الغالب بعد ارتفاع الأمس، عندما ارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 5٪ - وهو أقوى أداء لها منذ أبريل. أصبحت الأسواق واثقة بشكل متزايد من أن إغلاق الحكومة الأمريكية الطويل القياسي يقترب من نهايته. كسر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الخطوط الحزبية للتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، وأقر مجلس الشيوخ تشريعًا لإنهاء الجمود بتصويت 60 مقابل 40. يتطلب مشروع القانون الآن موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.
- أهم قراءات الاقتصاد الكلي اليوم هي مؤشر ZEW الألماني للمعنويات الاقتصادية والظروف الحالية (10 صباحًا بتوقيت جرينتش) وبيانات NFIB الأمريكية (11 صباحًا بتوقيت جرينتش)، والتي ستظهر المزيد من التفاصيل حول وضع الشركات الأمريكية الصغيرة، التي توظف ما يقرب من نصف العمال الأمريكيين. لا يزال السوق البولندي مغلقًا اليوم بسبب يوم الاستقلال، والأسواق الكندية مغلقة ليوم الذكرى. انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بعد جلسة تداول ضعيفة في آسيا، حيث انخفض كل من مؤشر نيكي الياباني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ. ارتفع مؤشر مراقبي الاقتصاد الياباني إلى 49.5، متجاوزًا التوقعات البالغة 47.1 و47.5 السابقة. وتشهد المعادن النفيسة ارتفاعًا جزئيًا بفضل احتمال إعادة فتح الحكومة، حيث تداول الذهب عند حوالي 4130 دولارًا للأونصة، مقتربًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وشهدت سلع الطاقة انخفاضًا طفيفًا، مع تعرض النفط والغاز الطبيعي لضغوط اليوم.
- بلغت إيرادات فودافون في النصف الأول من العام 19.61 مليار يورو، وهي أقل بقليل من التوقعات البالغة 19.62 مليار يورو، بينما انخفض صافي الدين إلى 25.94 مليار يورو (التقدير: 27.19 مليار يورو). وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.73 مليار يورو (التقدير: 5.65 مليار يورو). في الربع الثاني، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات 8.47 مليار يورو (تقدير: 8.26 مليار يورو)، وبلغ نمو إيرادات الخدمات العضوية في المملكة المتحدة +1.2% (تقدير: +1.58%). وتتوقع الشركة أن يكون تدفقها النقدي الحر المعدل (FCF) للعام بأكمله عند الحد الأعلى لنطاق 2.4-2.6 مليار يورو، وأن يكون صافي أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند الحد الأعلى لنطاق 11.3-11.6 مليار يورو.
- في سوق العملات المشفرة، لا يزال سعر بيتكوين أعلى من 105,000 دولار أمريكي، بينما يُتداول إيثريوم بالقرب من 3,550 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من أن معظم العملات المشفرة انخفضت بنسبة تتراوح بين 2% و5%؛ على سبيل المثال، تتراجع كاردانو بأكثر من 3%.
- حذّر ترامب من أنه في حال إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية، فإن مثل هذه الخطوة قد تُكلف الولايات المتحدة أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي، وتُلحق الضرر بالأمن القومي. صرحت وزارة التجارة الأمريكية أن مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية ستستفيد من تخفيف العقوبات وتخفيضات الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين. ووفقًا لموقع "ذا إنفورميشن"، قررت شركة آبل تأجيل إطلاق طراز آيفون ثين، وهو نسخة أصغر حجمًا بقليل بكاميرا وبطارية أضعف. في غضون ذلك، أجرى وزراء صينيون وكنديون محادثات واتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين اقتصاديًا.
