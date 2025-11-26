عاجل: بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة

2:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

مطالبات البطالة الأولية: العدد الفعلي 216 ألفًا؛ المتوقع 226 ألفًا؛ السابق 222 ألفًا؛

متوسط ​​مطالبات البطالة لأربعة أسابيع: العدد الفعلي 223.75 ألفًا؛ السابق 224.75 ألفًا؛

2:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة:

طلبات السلع المعمرة: العدد الفعلي 0.5% على أساس شهري؛ المتوقع 0.5% على أساس شهري؛ السابق 3.0% على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء النقل: العدد المتوقع 0.2% على أساس شهري؛ السابق 0.3% على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء الدفاع: العدد الفعلي 0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 1.9% على أساس شهري؛ السابق 1.9% على أساس شهري؛

أدى الانخفاض غير المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، إلى عودة زوج اليورو/دولار أمريكي إلى ما دون مستوى 1.158 الرئيسي. انخفض الزوج حاليًا بنسبة 0.1% على الرغم من مكاسبه المبكرة بنسبة 0.2%، إلا أن عمليات البيع توقفت عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 فترة على الفاصل الزمني M30. لا تُقدم أحدث بيانات طلبات الإعانة حججًا جديدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، على الرغم من أن الأسواق لا تزال واثقة نسبيًا من الخطوة الحمائمية القادمة للاحتياطي الفيدرالي (تشير أداة FedWatch التابعة لبورصة CME إلى احتمال بنسبة 85% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس).

على صعيد طلبات السلع المعمرة، كانت المفاجأة الوحيدة هي الدور القيادي لقطاع الدفاع، الذي عوّض عن تباطؤ نمو قطاع النقل. وجاءت القراءة الإجمالية متوافقة مع توقعات السوق.