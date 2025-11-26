ارتفاع GBPUSD وسط نشر مكتب مسؤولية الميزانية للتوقعات المالية للمملكة المتحدة 📈

نشر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) بشكل مفاجئ على موقعه الإلكتروني التوقعات الاقتصادية والمالية لشهر نوفمبر 2025 قبل الإعلان الرسمي عن الميزانية من قبل وزيرة المالية راشيل ريفز، مما تسبب في إرباك السوق. الافتراضات الرئيسية الواردة في التقرير:

افتراضات مكتب مسؤولية الميزانية: الحالية مقابل السابقة

يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني اقتراضًا حكوميًا بقيمة 138.3 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2025-2026 و117.7 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2026-2027.

تم تخفيض توقعات نمو الإنتاجية على المدى المتوسط ​​إلى 1.0% من 1.3% سابقًا، وهو ما يمثل إشارة سلبية هيكلية على إمكانات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

سيتم تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل من الفترة 2028-2029 إلى الفترة 2030-2031. ووفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية، من المتوقع أن يُدر هذا حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات الإضافية في الفترة 2029-2030، أي أكثر بعام واحد مما كان متوقعًا سابقًا، مما يدفع تدريجيًا المزيد من دافعي الضرائب إلى شرائح أعلى مع ارتفاع الأجور.

من المتوقع أن تصل مكاسب الإيرادات من الزيادات الضريبية والتغييرات المالية إلى 26.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا في الفترة 2029-2030، مقارنةً بمسار أعباء ضريبية أقل في توقعات مارس.

خُفِّض متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 1.5% سنويًا، وهو أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في مارس.

رُفِع فائض الميزانية الحالية للقطاع العام للفترة 2029-2030 إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني، مقارنةً بتوقعات مارس البالغة 9.9 مليار جنيه إسترليني. قد يبدو هذا "إيجابيًا"، ولكنه يتحقق بشكل رئيسي من خلال زيادة الضرائب وتجميد الحد الأقصى.

سيتم فرض ضريبة على الأميال المقطوعة للسيارات الكهربائية اعتبارًا من عام 2028: 3 بنسات لكل ميل للسيارات الكهربائية و1.5 بنس للسيارات الهجينة القابلة للشحن، مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، ومن المتوقع أن تُصبح مصدرًا جديدًا ومهمًا للإيرادات.

تقييد على مزايا "التضحية بالراتب": ستخضع مساهمات المعاش التقاعدي التي تزيد عن 2000 جنيه إسترليني سنويًا لضريبة التأمين الوطني ( NIC ) اعتبارًا من أبريل 2029، مما سيزيد العبء الضريبي على المساهمات الأعلى.