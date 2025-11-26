DE40: مؤشر داكس ينخفض ​​إلى منطقة دعم مهمة 📉استقرار أسهم الدفاع بعد الانخفاض

تراجعت معنويات سوق الأسهم الألمانية اليوم، حيث انخفض عقد DE40 بنحو 0.3%، متأثرًا بانخفاض أسهم السيارات وتراجع أسهم BASF. بعد سلسلة من الانخفاضات، تحاول شركة Rheinmetall (RHM.DE) تحقيق الاستقرار، على الرغم من أن السهم انخفض بنحو 25% عن أعلى مستوياته التاريخية قرب 2000 يورو للسهم.

لا يزال احتمال السلام في أوكرانيا يُضعف الزخم الصعودي لقطاع الدفاع الأوروبي. سجلت أسهم Rheinmetall و Hensoldt و Kongsberg Gruppen و Leonardo و Fincantieri و BAE Systems انخفاضات ملحوظة، على الرغم من أنها تحاول تحقيق الاستقرار اليوم.

رفع بنك أوف أمريكا تصنيف سهم flatexDEGIRO إلى سعر مستهدف قدره 37.4 يورو للسهم، مما دعم ارتفاعًا طفيفًا في السهم. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن قطاعات التبغ والتخمير ومستحضرات التجميل تُظهر آفاق نمو إيجابية.

من بين الشركات الرابحة اليوم: زالاندو، كوميرزبانك، سيمنز إنرجي، ودويتشه بنك. أما الشركات التي حققت أداءً أقل من المتوقع، فهي برينتاج، فريسينيوس، بورشه، باسف، وفولكس فاجن.

مؤشر DE40 (D1)

بالنظر إلى العقود الآجلة لمؤشر داكس، فقد ارتد المؤشر مؤخرًا عن المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، والذي اختبره للمرة الثالثة منذ صيف 2024. مع ذلك، تراجعت المعنويات مجددًا اليوم، ويتجه المؤشر نحو اختبار مستوى 23,400. في الوقت نفسه، حجم البيع ليس مرتفعًا جدًا، ويشير مؤشر MACD إلى احتمالية وجود مقاومة (تقاطع ذهبي).

المصدر: xStation5

راينميتال تُعزز قدراتها التدريبية العسكرية مع فارجو

تواصل راينميتال توسعها خارج نطاق تصنيع الأجهزة التقليدية من خلال شراكتها مع شركة فارجو الفنلندية الناشئة، المتخصصة في تقنيات الواقع المختلط. تعكس هذه الخطوة توجهًا أوسع نطاقًا: إذ لا تقتصر ميزانيات الدفاع الأوروبية على شراء المعدات فحسب، بل تشمل أيضًا الاستثمارات في أنظمة التدريب المتقدمة. بالنسبة للمستثمرين، يُشير هذا إلى نية راينميتال تعزيز مكانتها في قطاع المحاكاة العسكرية سريع النمو. يمكن أن يصبح التوسع في أنظمة التدريب عالية الربح "ركيزة أعمال" استراتيجية مهمة، مما يجعل السوق مُهتمًا للغاية بهذا التعاون.

تتعاون راينميتال مع فارجو لدمج سماعات الواقع المختلط في أنظمة تدريب المركبات الخاصة بها، مما يُتيح تدريبًا عسكريًا أكثر مرونة وقابلية للتطوير.

التحول عن أجهزة المحاكاة التقليدية:

تحل تقنيات الواقع المختلط محل أجهزة المحاكاة الكبيرة والمكلفة، مما يُتيح التدريب في أي مكان وبتكلفة أقل، مما يدعم هوامش ربح أعلى وتنفيذًا أسرع. تُزيد أوروبا إنفاقها على الدبابات والمركبات المدرعة والشاحنات العسكرية، مما يُعزز الطلب على تدريب المُشغلين المتقدم.

إمكانات سوقية كبيرة:

تقدر شركة فارجو أن يصل حجم سوق الواقع المختلط العسكري إلى 600 مليون يورو بحلول عام 2030.

قد يصل حجم سوق التدريب والمحاكاة الدفاعية العالمية إلى ما بين 15 و20 مليار دولار أمريكي خلال هذا العقد.

تأسست شركة فارجو على يد مهندسين سابقين من نوكيا ومايكروسوفت وإنفيديا؛ ومن بين عملائها لوكهيد مارتن وبوينغ وأستون مارتن.

تعاون متزايد في مجال الدفاع:

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ازداد تعاون شركات الدفاع بدلاً من الاعتماد فقط على دورات التطوير الداخلية البطيئة والمكلفة.

أهمية استراتيجية لشركة راينميتال:

يعزز الواقع المختلط طموحات راينميتال في مجال أنظمة الدفاع الرقمية.

أعلن الرئيس التنفيذي، أرمين بابرغر، عن نيته التوسع في التقنيات البحرية والشركات الرقمية الناشئة - وتتوافق فارجو تمامًا مع هذه الاستراتيجية.

فرصة استثمارية محتملة:

شركة فارجو منفتحة على المستثمرين الاستراتيجيين ("كل شيء ممكن")، مما يفسح المجال لشراكة أوثق.

جمعت شركة فارجو مؤخرًا 40 مليون دولار أمريكي من مستثمرين، منهم أتوميكو، وإي كيو تي فينتشرز، وصندوق فولفو لتكنولوجيا السيارات، ولايف لاين فينتشرز، مما منحها رأس مالٍ كافٍ لمزيد من التوسع.

سهم راينميتال (D1)

انخفضت أسهم راينميتال إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مما يشير إلى أن الأسواق ترى أن احتمالات السلام في أوكرانيا أصبحت أكثر واقعية. ورغم التوجيهات والنتائج الجيدة، قد يواجه تقييم الشركة ضغوطًا في ظل "سيناريو السلام"، مع تحول الزخم من أسهم الدفاع إلى قطاعات أخرى.

المصدر: xStation5