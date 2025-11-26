الدولار الأسترالي والنيوزيلندي يهيمنان على تداولات العملات الأجنبية 📈 سياسة البنك المركزي في دائرة الضوء 🔍

تهيمن عملات أستراليا ونيوزيلندا على جلسة تداول العملات الأجنبية اليوم استجابةً لتوقعات السياسة النقدية الجديدة في المنطقة. تواجه البنوك المركزية في أستراليا ونيوزيلندا ديناميكيات تضخم متباينة للغاية، إلا أن أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي، إلى جانب لهجة قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، عززت التوقعات المتشددة في كلا الاقتصادين.

يتصدر الدولار النيوزيلندي مكاسب دول مجموعة العشرة اليوم، حيث ارتفع بنحو 1% مقابل الدولار واليورو على الرغم من خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا اليوم، والذي خفّض سعر الفائدة الرسمي إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما يرتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% مقابل الدولار و0.4% مقابل اليورو، ردًا على قراءة أخرى للتضخم فاقت التوقعات.

بعد تجاوزه أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبًا، تجاوز زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (باللون الأصفر)، ويختبر حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأسي لثلاثين يومًا (باللون الأرجواني الفاتح). على الرغم من الزخم الصعودي، لا يزال مؤشر القوة النسبية محايدًا، مما يفسح المجال لمزيد من الارتفاع وسط تحول التوقعات تجاه بنك الاحتياطي النيوزيلندي. المصدر: xStation5

دفعت دورة التيسير النقدي التي بدأت في أغسطس 2024 الدولار النيوزيلندي باستمرار إلى اتجاه هبوطي، والذي ازداد عمقًا في عام 2025 بسبب تباطؤ اقتصادي ملحوظ. على الرغم من انتعاش مبيعات التجزئة بقوة في الربع الثاني (+2.3% على أساس سنوي)، إلا أن هذا الانتعاش كان مدفوعًا بشكل كبير بتأثيرات الفترة الأساسية بعد الانخفاضات من الربع الثاني من عام 2022 إلى الربع الثالث من عام 2024. أصبح القلق الرئيسي هو البطالة، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2016 (5.3%)، والتي تساهم في زيادة الهجرة الخارجية، وخاصة بين الشباب في سن العمل.

كان خفض أسعار الفائدة في نيوزيلندا اليوم مُحتسبًا بشكل جيد، لكن توقعات السوق عُدِّلت لتتوافق مع توقعات التضخم المُعدّلة من قِبَل بنك الاحتياطي النيوزيلندي. يتوقع البنك المركزي أن يعود التضخم إلى حوالي 2% بحلول منتصف عام 2026، وهو ما يُمثّل تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بالقراءة الأخيرة البالغة 3%. وفُسِّرَ تراجع المخاوف بشأن تحقيق هدف التضخم (الذي يتراوح بين 1% و3%) على المدى المتوسط، بالإضافة إلى النبرة المحايدة للمحافظ هوكسبي ("جميع الخيارات مطروحة")، على أنه نهاية مُحتملة للتيسير النقدي الحاد، مما يُوفّر دعمًا طال انتظاره للدولار النيوزيلندي.

بالنظر إلى المستوى الحالي لمؤشر أسعار المستهلك، يبدو أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) يتخذ إجراءات استباقية لمنع المزيد من التباطؤ الاقتصادي في نيوزيلندا. المصدر: أبحاث XTB

في الوقت نفسه، تنبع مكاسب الدولار الأسترالي من قراءة شهرية أخرى للتضخم جاءت أقوى من المتوقع. تسارع مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع من 3.6% إلى 3.8%، مع ارتفاع المقياس المُخفّض - الذي يستثني أسعار الوقود والطاقة الأكثر تقلبًا - من 3.2% إلى 3.3%. أوقف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) دورة تخفيف السياسة النقدية في أغسطس عند 3.6%، مما يشير إلى أن معدل الفائدة الحقيقي السلبي، إلى جانب ارتفاع التضخم فوق توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي، يُؤخران احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا.

وصل الفارق في عائد السندات الأسترالية-الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. المصدر: XTB Research