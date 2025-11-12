عاجل: EURUSD يتراجع بعد صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الألماني المتوافقة مع التوقعات 📌 🇩🇪

07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي 0.3% على أساس شهري؛ المتوقع 0.3% على أساس شهري؛ السابق 0.2% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي 2.3% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.3% على أساس سنوي؛ السابق 2.4% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي 0.3% على أساس شهري؛ المتوقع 0.3% على أساس شهري؛ السابق 0.2% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي 2.3% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.3% على أساس سنوي؛ السابق 2.4% على أساس سنوي؛

لم تُسفر القراءة النهائية عن أي مفاجآت، حيث جاءت الأرقام متوافقةً عمومًا مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط، داعمةً بذلك توقف البنك المركزي عن دورة التيسير الكمي. وتجاوز زوج اليورو/دولار أمريكي مستوى 1,158 بقليل عقب صدور البيانات.

المصدر: xStation5