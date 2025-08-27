عاجل: EURUSDيخترق مستوى 1.1600 💡

يواصل الدولار الأمريكي انتعاشه، حيث انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي دون أدنى مستوياته في الأسبوعين الماضيين. وازداد منحنى العائد الأمريكي انحدارًا ملحوظًا، حيث وصل الفارق بين السندات لأجل عامين و30 عامًا إلى 126 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات. وفي أوروبا، ارتفعت مؤشرات الأسهم في البداية، لكنها سرعان ما محت مكاسبها، حيث سجلت البنوك أكبر انخفاضاتها بعد تقارير تفيد بأن إيطاليا قد تستغل أرباحها لدعم المالية العامة. ولا يزال قطاع التكنولوجيا في أوروبا متأخرًا عن نظيره الأمريكي، حيث تنتظر الأسواق توجيهات بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي عقب إعلان نتائج شركة إنفيديا. ويُعزى ارتفاع الدولار حاليًا بشكل رئيسي إلى ضعف اليورو، وانخفاض أسهم البنوك الأوروبية بسبب حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا، وآخر الأخبار من القطاع المصرفي الإيطالي.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
مرة أخرى، تسيطر البنوك على الأسواق الأوروبية بشكل كبير.
ألمصدر: xStation
انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.5% اليوم، متراجعًا دون الحاجز النفسي عند 1.1600. إذا حافظ جانب العرض في السوق على زخمه الهبوطي، فقد يُمثل المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم، الذي أوقف الانخفاضات في نهاية يوليو، نقطة دعم رئيسية. من ناحية أخرى، لا يزال المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا مستوى مقاومة مهم.
المصدر:xStation