افتتاح السوق الأمريكي: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025

افتتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية جلسة التداول الأخيرة من عام 2025 بانخفاض طفيف عن مستويات الإغلاق السابقة. ستكون الجلسة أقصر، ومع انخفاض حجم التداول، لا يُتوقع حدوث تقلبات كبيرة، خاصةً بعد البيانات الإيجابية لسوق العمل. تُظهر أرقام البطالة استقرار سوق العمل. فقد انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى له في شهر، بينما انخفضت طلبات الإعانة المستمرة أيضًا كما كان متوقعًا. هذا يعني أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في المؤشرات عند الافتتاح، فإن سوق العمل لا يزال متماسكًا في مواجهة التقلبات الموسمية وتخفيضات أسعار الفائدة السابقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

نُشرت أمس محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، والتي كشفت عن تزايد الخلافات بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من قرار خفضها بمقدار 25 نقطة أساسية إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ثلاثة، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019. ويتوقع معظم المشاركين تخفيضات إضافية إذا انخفض التضخم كما هو متوقع إلى الهدف المحدد بنسبة 2%، لكن البعض يقترح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة أطول، خشيةً من استدامة انخفاض التضخم واحتمال تدهور سوق العمل في ظل نمو اقتصادي معتدل، بما في ذلك النمو الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثالث.

واعتُبر تأثير تعريفات الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا، ومن المقرر أن ينتهي بحلول عام 2026، على الرغم من أن الفصيل المتشدد أكد على ضرورة مزيد من اليقين بشأن مسارات الأسعار. تشير الرسوم البيانية النقطية، التي تغطي توقعات 19 عضوًا، إلى مزيد من التخفيضات في عامي 2026 و2027 نحو المستوى المحايد البالغ حوالي 3%، وهو ما فسّره السوق على أنه انخفاض طفيف في وول ستريت وزيادة احتمالية خفض سعر الفائدة في أبريل. وقد يؤثر التغيير المرتقب لرؤساء البنوك الإقليمية، بمن فيهم بيث هاماك، وآنا بولسون، ولوري لوغان، ونيل كاشكاري - والذين يعارض الكثير منهم المزيد من التيسير النقدي - على ديناميكيات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. في الوقت نفسه، استأنف البنك المركزي شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لمنع الاحتياطيات من الانخفاض إلى ما دون المستويات الآمنة. وتتوقع الأسواق توقفًا مؤقتًا في اتخاذ القرارات لحين ورود بيانات جديدة بعد الفجوات المعلوماتية الناجمة عن إغلاق الحكومة.

المصدر: xStation5

موشر US500 (الفاصل الزمني H1)

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) تراجعًا طفيفًا بعد مكاسب سابقة، مما يشير إلى تصحيح على الرسم البياني للساعة. يحاول السعر التعافي من الانخفاضات الأخيرة، لكن المتوسط ​​المتحرك الأسي قصير الأجل (EMA 25) لا يزال أدنى من المتوسطين المتحركين الأسيين 50 و100، ولم يتم اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 بعد. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى تفوق البائعين، ولكن دون وجود مناطق تشبع بيعي قوية. ينتظر السوق إشارةً تُحدد ما إذا كان اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 سيؤدي إلى حركة صعودية جديدة أم سيبقى السعر ضمن النطاق الحالي.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

في قطاع التكنولوجيا الحيوية، ارتفعت أسهم شركة فاندا للأدوية ( VNDA.US ) بنسبة 30% بعد حصولها على موافقة تاريخية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) على دواء نيريوس. ومن المقرر إطلاق الدواء في السوق الأمريكية خلال الأشهر القادمة، مما يتيح الوصول إلى قطاع علاجات التشنج الحركي المربح.

كما ارتفعت أسهم شركة أكسوم ثيرابيوتكس ( AXSM.US ) بنسبة 16% بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على مراجعة سريعة لطلبها لتوسيع نطاق استخدام دواء AXS-05 لعلاج الهياج لدى مرضى الزهايمر. ومن المتوقع صدور القرار بحلول 30 أبريل 2026. بالإضافة إلى ذلك، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للشركة بتقديم دواء جديد لعلاج الناركوليبسيا، مما يعزز محفظتها في مجال العلاجات العصبية والنفسية.

أما أسهم شركة سايبين ( CYBN.US ) فقد انخفضت بنحو 5% بعد إطلاق برنامج جديد لطرح أسهم بقيمة 100 مليون دولار، مما يسمح للشركة ببيع أسهم مباشرة في السوق لتمويل رأس المال العامل وتسريع عملية التطوير. سيستمر البرنامج حتى أكتوبر 2027.

تشهد أسهم شركة نايكي ( NKE.US ) ارتفاعًا بعد أن اشترى الرئيس التنفيذي إليوت هيل أسهمًا في الشركة بقيمة تزيد عن مليون دولار، ليرفع بذلك حصته إلى أكثر من 241 ألف سهم. ويُنظر إلى عودة هيل إلى الشركة في نهاية عام 2024 على أنها دفعة محتملة، وقد يُشير شراء الأسهم إلى ثقة في مستقبل نايكي.