عاجل: فشل محضر اجتماع الفيدرالي المتشدد في وقف مكاسب السوق

تتوافق محاضر اجتماع اللجنة الأخير مع الإشارات التي تم نقلها خلال المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس اللجنة، جيروم باول. ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من صناع السياسات عارضوا ما يُسمى بـ"الميل نحو التيسير" في خفض أسعار الفائدة مستقبلاً. وبالنظر إلى أن ستيفن ميران اختار مع ذلك خفض سعر الفائدة، فقد شهدنا أكبر انقسام في التصويت منذ عام ١٩٩٢.

أهم النقاط المستخلصة من المحاضر:

أبرز جزء كبير من النقاش أنه في حال فشل التضخم الأساسي في التباطؤ، فقد تكون الخطوة التالية للجنة هي رفع سعر الفائدة.

بينما حاول الرئيس باول تبني نبرة متوازنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أبريل، كشفت المحاضر عن المدى الحقيقي لمخاوف اللجنة. وتؤكد الوثيقة بقوة وجهة نظر العديد من الأعضاء بأن ميزان مخاطر التضخم، في ظل الظروف الراهنة، يميل بشكل واضح نحو الارتفاع.

وقد تشكل بالفعل محور متشدد قوي داخل اللجنة (يمثله أعضاء مثل هاماك، وكاشكاري، ولوغان) قبل أن يتولى وارش رئاسة اللجنة رسميًا.

كشفت محاضر الاجتماع عن قلق بالغ لدى صانعي السياسات بشأن تأثير الارتفاع التدريجي في منحنى أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على توقعات التضخم في السوق على المدى القريب.