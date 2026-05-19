مخطط اليوم: أقوى عملة في عام 2026 في ظل فضيحة (19/05/2026)

تعرض الريال البرازيلي، العملة الأفضل أداءً في عام 2026*، لضغوط شديدة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض له مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر 2025.

الرسم البياني 1: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي (29/10/2024 - 19/05/2026)

المصدر: xStation، ١٩/٠٥/٢٠٢٦

* تحتل الكواشا الزامبية والروبل الروسي والكولون الكوستاريكي مراكز متقدمة في مؤشر العملات، لكنها ليست من بين العملات التي نحللها بانتظام.

ما الذي يقف وراء هذا التحرك الكبير؟

يُعزى السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة الريال البرازيلي إلى التسجيلات والأخبار التي نشرها موقع "ذا إنترسبت برازيل" والتي تدين فلافيو بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ والمرشح اليميني للرئاسة في انتخابات أكتوبر. ووفقًا للوثائق، طالب فلافيو بملايين الدولارات من دانيال فوركارو، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ماستر. ويُقدّر إجمالي قيمة المعاملات قيد التحقيق بأكثر من ٢٥ مليون دولار.

ويزعم بولسونارو أن الأموال كانت مخصصة لتمويل فيلم سيرة ذاتية عن والده المسجون، جاير بولسونارو، الرئيس السابق للبلاد. ويدّعي فلافيو أن التمويل كان خاصًا بالكامل لمشروع خاص، وأن فوركارو وبنك ماستر لم يحصلا على أي امتيازات سياسية في المقابل.

تولت الشرطة الفيدرالية والمحكمة العليا القضية على الفور، الأمر الذي أدى -رغم تبريرات بولسونارو- إلى تراجع شعبيته. وكان فلافيو قد شهد ارتفاعًا في شعبيته لفترة من الزمن. فمنذ بداية مايو، كان المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات وفقًا لتوقعات منصة بولي ماركت، متفوقًا على لولا في معظم استطلاعات الرأي.

يرى السوق مخاطرة معينة في ازدياد احتمالية فوز لولا، زعيم اليسار. ويبدو أن غياب أي ضبط مالي، ولو تدريجي، في ظل عجز الموازنة الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي لثلاث سنوات متتالية، يُشكل مشكلة. ويبدو أن السوق قد أخذ هذه المخاوف في الحسبان جزئيًا، مما سمح للريال البرازيلي بالانتعاش في بداية الأسبوع.

ما الذي يدعم الريال؟

أسعار الفائدة المرتفعة

قام البنك المركزي البرازيلي بتخفيض سعر الفائدة مرتين خلال الدورة الحالية، لكن سعر الفائدة المرجعي لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية (14.5%)، مما يسمح للعملة بالاستفادة من تجارة الفائدة. مع أنه لا يُستبعد إجراء المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة، إلا أنه ينبغي أن يكون نطاقها محدودًا نظرًا لتوقعات التضخم غير المستقرة والسياسة المالية المتساهلة. وهذا من شأنه أن يسمح للريال البرازيلي بالاستمرار في الاستفادة من تجارة الفائدة.

وضع البرازيل كمصدر صافٍ للنفط

تُعد البرازيل من أكبر منتجي النفط في العالم (حوالي 4.2 مليون برميل يوميًا). ورغم أن جزءًا من هذا الإنتاج يُستهلك محليًا، إلا أن الفائض كبير بما يكفي لجعلها لاعبًا رئيسيًا على الساحة العالمية، حيث تُدرّ أكثر من 55 مليار دولار أمريكي سنويًا من عائدات صادرات النفط. وتُعد الصين المستورد الرئيسي للنفط البرازيلي (43% من إجمالي الصادرات)، والتي لا تملك حاليًا مجالًا كبيرًا للتفاوض. ويعتمد هيكل وارداتها على الشرق الأوسط (55%)، وروسيا (21%)، والبرازيل المذكورة سابقًا (7%)، وأنغولا (5%).

الرسم البياني 2: هيكل واردات الصين من النفط الخام (2024)

المصدر: OEC (19/05/2026)

يدعم ارتفاع أسعار فول الصويا العملةَ أيضًا، إذ يُمثّل أكثر من 12% من الصادرات المحلية.

تحسّن المعنويات تجاه الأسواق الناشئة

شهد شهر أبريل تحسّنًا ملحوظًا في معنويات المخاطرة في أسواق العملات والأسهم على حدّ سواء. إلا أن الأيام الأخيرة أثارت شكوكًا حول استمرار هذا الاتجاه. مع ذلك، إذا ما تحقّقت تصريحات الرئيس ترامب بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية، فقد يُواصل الريال، نظرًا لارتفاع معامل بيتا الخاص به (مخاطره المحددة، وحساسيته لتغيّرات السوق)، مكاسبه (مع العلم أنه في حال حدوث ذلك، يُمكن توقّع انخفاض أسعار النفط، ما سيُؤثّر سلبًا على العملة).

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB