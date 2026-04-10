عاجل: جامعة ميشيغان - ضعف القدرة الاستهلاكية، وارتفاع التضخم

١٠ أبريل - بيانات جامعة ميشيغان (أبريل):

توقعات التضخم في ميشيغان لمدة عام: ٤.٨٪ (المتوقع: ٤.٢٪، السابق: ٣.٨٪)

توقعات التضخم في ميشيغان لمدة خمس سنوات: ٣.٤٪ (المتوقع: ٣.٤٪، السابق: ٣.٢٪)

توقعات المستهلكين في ميشيغان: ٤٦.١ (السابق: ٥١.٧)

مؤشر ثقة المستهلكين في ميشيغان: ٤٧.٦ (المتوقع: ٥١.٦، السابق: ٥٣.٣)

الوضع الحالي في ميشيغان: ٥٠.١ (السابق: ٥٥.٨)

تشير بيانات جامعة ميشيغان إلى ضعف واضح في وضع المستهلكين خلال شهر أبريل. فقد ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير بشكل حاد فوق التوقعات، مما يشير إلى استمرار قلق الأسر من تجدد ضغوط الأسعار، بينما ارتفعت التوقعات على المدى الطويل بشكل طفيف، وإن كان ذلك متوافقًا مع التقديرات.

توقعات التضخم على المدى القصير أعلى من التوقعات بشكل حاد، مما يشير إلى استمرار قلق الأسر من تجدد ضغوط الأسعار. في الوقت نفسه، تراجعت معنويات الرأي العام والتوقعات المستقبلية بشكل ملحوظ، حيث جاءت ثقة المستهلكين أقل بكثير من التوقعات.

كما تراجعت الأوضاع الراهنة، مما عزز الرأي القائل بأن الأسر أصبحت أكثر حذرًا مع تصاعد المخاوف من التضخم مجددًا.

وبشكل عام، يرسم التقرير صورةً أقرب إلى الركود التضخمي: إذ ترتفع توقعات التضخم، بينما تتراجع الثقة في الوضع المالي للأسر والاقتصاد بشكل عام.