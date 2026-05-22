🔴 عهد جديد في الاحتياطي الفيدرالي: كيفن وارش يتولى زمام الأمور. مؤشر 30 الأمريكي يتجاوز 50 ألفًا

يُمثّل أداء كيفن وارش اليمين الدستورية اليوم أمام دونالد ترامب رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمثابة بيان علني لإصلاح جذري للبنك المركزي الأمريكي. وتُحدّد تصريحات الرئيس الأمريكي في الحفل بوضوح ما يتوقعه البيت الأبيض من الرئيس الجديد، والبرنامج الذي يحمله وارش للمؤسسة.
الركائز الأساسية لعقيدة ترامب الحربية
- نهاية التوجيه المسبق: يُشير إعلان ترامب عن تقليص وارش لممارسة التوجيه المسبق إلى ثورة في التواصل مع السوق. حتى الآن، كان الاحتياطي الفيدرالي يُعلن عن تحركاته قبل أشهر، وهو ما يرى النقاد (بمن فيهم وارش) أنه جعل البنك المركزي رهينًا لأهواء وول ستريت وجرّده من مرونته. في ظل قيادته الجديدة، من المتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن "توجيه المستثمرين" وأن يصبح أكثر مرونة، متفاعلًا مع البيانات الواردة بدلًا من الوعود القديمة. وقد أشار وارش سابقًا إلى أنه ينبغي أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على اتخاذ القرارات بناءً على توقعاته الخاصة دون انتظار البيانات الملموسة (إذا كنا واثقين من توقعاتنا، فلماذا لا نتفاعل؟).
- "النمو الاقتصادي لا يعني التضخم": هذا هو أساس فلسفة الثنائي الاقتصادية. تحدّى ترامب بشكل مباشر وجهة النظر الاقتصادية الكلية المحافظة، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي والمنتج يمكنه، بل يجب عليه، أن ينمو بسرعة دون أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى ضغوط على الأسعار. يُكلَّف وارش بإثبات أن تحفيز العرض والابتكار علاجٌ أفضل للتضخم من كبح الطلب.
- الخروج من الديون بالنمو بدلًا من التقشف: صرّح ترامب قائلًا: "لدينا بعض الديون التي نريد سدادها. سنخرج منها بالنمو". هذا يعني رفض سياسات التقشف لصالح نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة، مما سيخفف عبء الدين الأمريكي نسبيًا. مع ذلك، تتطلب هذه الخطة رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يرفع سعر الفائدة عند أول بادرة انتعاش اقتصادي.
- العودة إلى "المهمة الأساسية": يُشير تصريح ترامب بأن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انحرف عن مهمته الأساسية" إلى ميل البنك المركزي مؤخرًا إلى الانشغال بقضايا هامشية. بالنسبة لوارش، تعني العودة إلى الجذور التركيز على استقرار الدولار، وحماية النظام المالي، وتقليص الميزانية العمومية التي تضخمت إلى أقصى حد.
مفارقة "الاستقلال التام"
يكشف خطاب ترامب عن ازدواجية في نهجه تجاه المؤسسات المستقلة، وهي سمة مميزة له:
"أريد أن يكون وارش مستقلاً تماماً. لا تنظر إليّ، افعل ما تراه مناسباً"، هكذا صرّح الرئيس، ثم أضاف بعد لحظات: "يدرك وارش أنه عندما يكون الاقتصاد مزدهراً، دعه ينمو".
يحدد هذا التصريح بدقة حدود هذه "الاستقلالية". يتمتع وارش بحرية كاملة طالما أن إجراءاته تدعم نمواً اقتصادياً قوياً.
بالنسبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، سيمثل هذا تحدياً إدارياً وإعلامياً هائلاً. يتولى منصبه بتفويض قوي من الرئيس، لكن الاختبار الحقيقي لاستقلاليته سيأتي عندما تتطلب حقائق السوق القاسية اتخاذ قرارات تتعارض مع الأجندة السياسية للبيت الأبيض. قد يوفر له تقليص التواصل عبر التوجيهات المسبقة غطاءً مثالياً لتنفيذ سياسة مستقلة دون الخضوع المستمر لضغوط الأسواق والسياسيين.
وخلص ترامب نفسه إلى أن السوق متفائل بشأن المستقبل، مشيراً إلى أن مؤشر داو جونز الصناعي قد سجل مستويات قياسية أعلى بكثير من 50000 نقطة.
